بسبب السوبر.. تعديل مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب تعديل مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك نظرا لمشاركة الأندية الأربعة التي تشارك فى الدوري المحلي في بطولة السوبر المصري المقرر إقامته في الامارات في قادم الأيام.

وجاءت التعديلات على جدول الدوري الممتاز الخاصة بمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز على النحو التالي:

اقامة مباراة الزمالك وطلائع الجيش يوم 2 نوفمبر المقبل على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة الخامسة مساء.

اقامة مباراة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري على ملعب استاد 30 يونيو يوم الاحد الموافق 2 نوفمبر القادم في تمام الساعة الخامسة مساء.

اقامة مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجيت على ملعب استاد هيئة قناة السويس في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر المقبل.

اقامة مباراة الأهلي والمصري على ملعب استاد الجيش ببرج العرب يوم الاحد الموافق الثاني من شهر نوفمبر القادم فى تمام الساعة الثامنة مساء.

وذكرت مصادر مطلعة أن موعد مباريات كأس السوبر المصري بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا سيكون خلال ايام 6 و 9 نوفمبر المقبل في الامارات.