أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس
قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات
أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل
اقتحامات واعتداءات مستمرة.. الاحتلال يستهدف المنظمات الصحية في غزة ويفاقم الكارثة الإنسانية
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة
محمد العدل يهاجم تصريحات مدحت شلبي دون أن يذكر اسمه
مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي
بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء
صورة التأشيرة.. جمال جبر يرد بقوة على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب
أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد
الرئيس السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة ويؤكد: "مصر تدعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بسبب السوبر.. تعديل مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز

يسري غازي

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب تعديل مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز  وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك نظرا لمشاركة الأندية الأربعة التي تشارك فى الدوري المحلي في بطولة السوبر المصري المقرر إقامته في الامارات في قادم الأيام.

وجاءت التعديلات على جدول الدوري الممتاز الخاصة بمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز على النحو التالي: 

اقامة مباراة الزمالك وطلائع الجيش يوم 2 نوفمبر المقبل على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة الخامسة مساء.

اقامة مباراة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري على ملعب استاد 30 يونيو يوم الاحد الموافق 2 نوفمبر القادم في تمام الساعة الخامسة مساء.

اقامة مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجيت على ملعب استاد هيئة قناة السويس في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر المقبل.

اقامة مباراة الأهلي والمصري على ملعب استاد الجيش ببرج العرب يوم الاحد الموافق الثاني من شهر نوفمبر القادم فى تمام الساعة الثامنة مساء.

وذكرت مصادر مطلعة أن موعد مباريات كأس السوبر المصري بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا سيكون خلال ايام 6 و 9 نوفمبر المقبل في الامارات.

الأهلي الزمالك سيراميكا كليوباترا بيراميدز السوبر المصري

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النووي

مصر تطمح للاستفادة من الطابعات ثلاثية الأبعاد بشراكة تكنولوجية مع روسيا

مصر وروسيا

مصر تطمح إلى الاستفادة من الطابعات ثلاثية الأبعاد بشراكة تكنولوجية مع روسيا

الحوثيين

إعلام عبري: سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم مواقع للحوثيين في اليمن

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

