ليس أمامه خيارات كثيرة.. أزمة الوسط تربك الزمالك بقمة الأهلي

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لمواجهة نظيره فريق الأهلي يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري على استاد القاهرة الدولي.

ويعاني فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من أزمة خط الوسط قبل لقاء القمة أمام النادي الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أزمة وسط الملعب تأتي عقب تعرض ثنائي الزمالك الدولي محمد شحاتة ونبيل عماد دونجا للإصابة خلال الفترة الماضية.

البلجيكي يانييك فيريرا مدرب الزمالك يعاني الإرتباك عقب أزمة وسط الملعب ويحبث تجهيز البديل المناسب فى قمة الأهلي بالدوري المحلي.

إصابة نجم الزمالك





كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طبيعة إصابة نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض، التي تعرض لها في مباراة الجونة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.



وأكد الجهاز الطبي أن "دونجا" تعرض دونجا لإصابة بكدمة في الضلوع، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المُقبلة لتحديد حجم الإصابة.



إنفراجة بـ الزمالك





كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف نبيل عماد دونجا، نجم خط وسط نادي الزمالك، من المشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وأكد زاهر أن دونجا يقترب من اللحاق بالمباراة، بعدما تعرض لإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام الجونة في الجولة الثامنة، والتي أجبرته على الخروج من الملعب وعدم استكمال اللقاء.



وأضاف: اللاعب حالته في تحسن، وهناك تفاؤل بمشاركته في القمة، وإن شاء الله يكون جاهز للمباراة.



غياب شحاتة



يغيب محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن المشاركة في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، يأتي هذا الغياب بسبب إصابة اللاعب التي منعته من التواجد في التدريبات الجماعية للفريق.



وأكد المدير الفني للزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، أن محمد شحاتة لا يزال يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الوقت الحالي، بهدف تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب فرصة، ويعمل الجهاز الطبي للزمالك على إعادة اللاعب إلى لياقته البدنية بشكل تدريجي استعدادًا لاستئناف مشاركاته في المباريات القادمة.

فيريرا يجهز البديل



يمتلك البلجيكي يانيك فيريرا مدرب نادي الزمالك الثنائى محمود جهاد وأحمد ربيع ليكونا البدائل المناسبة فى أزمة خط الوسط بقمة النادي الأهلي.

فيريرا يدرس الإستعانة بخدمات أحد ثنائي الزمالك محمود جهاد أو أحمد ربيع ليكون بجانب دونجا فى وسط الملعب بقمة النادي الأهلي في حال الحصول على موافقة الجهاز الطبي على خوض دونجا اللقاء وتعافيه بشكل كامل.