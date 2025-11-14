لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

في ظل ارتفاع الاهتمام بالأغذية الصحية وتعزيز المناعة، تؤكد دراسات حديثة أن تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا يعد من أهم العادات الغذائية لصحة الجسم.

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

وتشير توصيات من American Heart Association وHarvard School of Public Health وNHS UK إلى أن تناول حصتين من الأسماك، خاصة الدهنية، يحقق فوائد كبيرة للقلب والدماغ والجسم بفضل احتوائها على أحماض أوميجا-3 والعناصر الغذائية الأساسية، ومن أبرز فوائده:

ـ تحسين صحة القلب:

يوصى خبراء التغذية، بتناول الأسماك أسبوعيًا لدورها في خفض مستوى الدهون الثلاثية، فتساعد أحماض EPA وDHA على تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ـ دعم صحة الدماغ والذاكرة:

حسب خبراء التغذية، أن الأشخاص الذين يلتزمون بتناول الأسماك يتمتعون بذاكرة أقوى؛ حيث تقلل أوميجا-3 خطر الإصابة بالاكتئاب والزهايمر.

ـ مصدر بروتين عالي الجودة:

وتوضح دراسات حديثة، أن الأسماك توفر بروتينًا خفيفًا قليل الدهون المشبعة وسهل الهضم، ما يجعلها خيارًا مثاليًا مقارنة باللحوم الحمراء.

ـ غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية:

الأسماك مصدر ممتاز لفيتامين D، B12، اليود، والسيلينيوم، وتلعب هذه العناصر دورًا مهمًا في تعزيز المناعة وصحة العظام والغدة الدرقية.

ـ تقليل الالتهابات في الجسم:

وفق NHS UK، تمتلك أوميجا-3 خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تخفيف آلام المفاصل وتحسين حالات الالتهاب المزمن.

ـ دعم نمو الجنين خلال الحمل:

تشير توصيات FDA، إلى أن تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا يساعد في نمو دماغ الجنين وتطوير العينين، ويُنصح الحوامل باختيار الأنواع منخفضة الزئبق.

ـ تحسين الصحة النفسية والمزاج:

توضح دراسات NIH، أن تناول الأسماك بانتظام يساهم في خفض خطر الاكتئاب وتعزيز هرمونات السعادة.