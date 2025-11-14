قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 ورابط الاستعلام
القرار لم يصدر بعد.. شعبة الاتصالات: ارتفاع أسعار كروت الشحن قد يحدث في 2026
لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

آية التيجي

في ظل ارتفاع الاهتمام بالأغذية الصحية وتعزيز المناعة، تؤكد دراسات حديثة أن تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا يعد من أهم العادات الغذائية لصحة الجسم. 

وتشير توصيات من American Heart Association وHarvard School of Public Health وNHS UK إلى أن تناول حصتين من الأسماك، خاصة الدهنية، يحقق فوائد كبيرة للقلب والدماغ والجسم بفضل احتوائها على أحماض أوميجا-3 والعناصر الغذائية الأساسية، ومن أبرز فوائده:

ـ تحسين صحة القلب:

يوصى خبراء التغذية،  بتناول الأسماك أسبوعيًا لدورها في خفض مستوى الدهون الثلاثية، فتساعد أحماض EPA وDHA على تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ـ دعم صحة الدماغ والذاكرة:

حسب خبراء التغذية، أن الأشخاص الذين يلتزمون بتناول الأسماك يتمتعون بذاكرة أقوى؛ حيث تقلل أوميجا-3 خطر الإصابة بالاكتئاب والزهايمر.

ـ مصدر بروتين عالي الجودة:

وتوضح دراسات حديثة، أن الأسماك توفر بروتينًا خفيفًا قليل الدهون المشبعة وسهل الهضم، ما يجعلها خيارًا مثاليًا مقارنة باللحوم الحمراء.

ـ غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية:

الأسماك مصدر ممتاز لفيتامين D، B12، اليود، والسيلينيوم، وتلعب هذه العناصر دورًا مهمًا في تعزيز المناعة وصحة العظام والغدة الدرقية.

ـ تقليل الالتهابات في الجسم:

وفق NHS UK، تمتلك أوميجا-3 خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تخفيف آلام المفاصل وتحسين حالات الالتهاب المزمن.

ـ دعم نمو الجنين خلال الحمل:

تشير توصيات FDA، إلى أن تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا يساعد في نمو دماغ الجنين وتطوير العينين، ويُنصح الحوامل باختيار الأنواع منخفضة الزئبق.

ـ تحسين الصحة النفسية والمزاج:

توضح دراسات NIH، أن تناول الأسماك بانتظام يساهم في خفض خطر الاكتئاب وتعزيز هرمونات السعادة.

