الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه يتوقع انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذا الانخفاض ليس له علاقة بمرض اللحوم لكن لزيادة المعروض.

وأوضح أن سعر كيلو اللحمة الحية تشهد انخفاضات كبيرة، وهي الآن في أرخص أوقات لها، فكيلو القائم للبقري تتراوح بين 165 جنيه، إلى 170 جنيه، والجموسي يتراوح من 145 إلى 155 جنيهًا والحمراء الموجودة بالأسواق تكون من 350 إلى 400 جنيه.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن اللحوم إذا كان بها أي مرض، ويتم وضعها في مياه مغلية، تقتل الفيروسات أو الأمراض التي باللحوم.

ولفت إلى أن اللحوم الفاسدة يكون لونها مختلف، ويكون معها رائحة، لذلك ننصح المواطنين بشراء اللحوم التي عليها ختم، ومن الأماكن المعروفة والتي تكون مملوكة للدولة.

وتابع:" اللي يشتري لحمة غير مختومة عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه" وأن صحة الإنسان غالية، ولذلك على كل مواطن اختيار المكان المناسب لشراء الوجبات.