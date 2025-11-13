غرامة 2 مليون جنيه .. تحرك عاجل من حماية المستهلك بعد رصد بيع لحوم فاسدة

كشف إسلام الجزار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك ، تفاصيل ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية.



وقال الجزار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك ممارسات خاطئة تهدد صحة وسلامة المواطن ".

وتابع" ضبطنا لحوم منتهية الصلاحية ومواد دهنية يعاد تدويرها من جديد كي يتم بيعها من جديد للمواطن ".

وأكمل إسلام الجزار :" نقوم بتشديد الرقابة على أسواق السلع الغذائية لضمان بيع السلع بأمان وتكون سليمة ولا تشكل ضررا على المواطن ".

ولفت إسلام الجزار :" الجهاز يتحرك بشكل فوري مع هيئة سلامة الغذاء لضبط أي مخالفات، مضيفا:" بعد ضبط لحوم فاسدة تم التحفظ عليها تمهيدا لإعدامها والعقوبة على المخالفين تصل لـ 2 مليون جنيه بسبب بيع لحوم فاسدة".