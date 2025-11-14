القرار لم يصدر بعد.. شعبة الاتصالات: ارتفاع أسعار كروت الشحن قد يحدث في 2026

رد المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، على سؤال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، يدور حول "حقيقة رفع أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة".

وقال رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، إن الفترة المقبلة ستشهد تحركات لأسعار كروت الشحن؛ وذلك بعد أن ارتفعت أسعار المواد البترولية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الكثير من الأجهزة الخاصة بالاتصالات تعمل بالمواد البترولية.

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن الأسعار سترتفع مع بداية العام الجديد 2026، وليس الآن كما يردد البعض، لافتا إلى أن القرار النهائي بالزيادة لم يخرج للنور.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار كروت الشحن بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية “حدث من قبل”، فما سيحدث لن يكون جديدا، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن قرار زيادة الأسعار ليس لشعبة الاتصالات والمحمول أي دخل به.

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو صاحب القرار النهائي بشأن زيادة الأسعار، وأنه لا يوجد تعاون بين الشعبة والجهاز، لافتا إلى أن الشعبة بها مشكلات كثيرة تحتاج إلى حل.