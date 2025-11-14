إنفوجراف.. 6 مليارات دولار حجم استثمارات البنية الأساسية في الاتصالات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك بشأن استثمارات قطاع الاتصالات.

وأوضح الانفوجراف ان قطاع الاتصالات في مصر يحتل أولوية أولى ضمن توجهات الدولة الاستثمارية، حيث تجاوز حجم الاستثمارات المباشرة في مجالات البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبلغ 6 مليارات دولار.

كما نشر مركز المعلومات انفوجراف اخر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن التهديدات البيئية التي تهدد العالم .

وأوضح أنه وسط صراعات وتقدم تكنولوجي، يواجه العالم تهديدات بيئية غير مسبوقة، حيث توجد 295 منطقة دون وطنية ذات مخاطر مائية عالية جداً، و780 منطقة ذات مخاطر عالية، كما ارتفع متوسط درجة مؤشر ETR العالمي خلال 2019/2024 بنسبة 0.8%.

