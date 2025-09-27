منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

كشف أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، عن سر خطير بشأن مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، موضحًا أنه في حالة عدم الراحة قد يؤدي إلى جلوسه على كرسي متحرك ويعاني من شلل رباعي.

وقال أحمد بلال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج بلس 90 المذاع على قناة النهار: «عندي صديق اسمه (شريف المنسي)، وهو مصري يعيش في فرنسا، قابل الطبيب الفرنسي (المعالج لـ كابتن الخطيب) وأبلغه بأنه يُعالج واحد من أهم رموز الرياضة المصرية».

وأضاف: «شريف أبلغني برسالة الطبيب بأن الخطيب في حال عدم حصوله على الراحة وقعد في البيت هيحصله مشكلة كبيرة جدًا وممكن يقعد على كرسي متحرك ويعاني من شلل رباعي، عنده ورم في المخ لو اتحرك لا قدر الله ممكن يتحرك على كرسي بعجل ويحصله حاجات مش كويسة».

وأتم: «الخطيب يعاني من ورم في المخ، وقد يؤدي إلى أزمة صحية كبيرة، الأزمة الصحية خطيرة، في المقابل إنتوا شايفين كابتن مدحت شلبي بيقول إيه على مرض الخطيب، إحنا منتظرين اعتذار من شلبي».