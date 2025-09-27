قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لونها أبيض من الداخل .. "الزراعة" تكشف حقيقة انتشار طماطم مسرطنة بالأسواق
غزة تنزف.. 21 شهيدًا وعشرات الإصابات جراء القصف الإسرائيلي على القطاع
طارق يحيي: عبد الله السعيد صعبان عليا بيبذل مجهود غير طبيعي
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025.. عيار 21 وصل 5080 جنيها
سعر الدولار بالبنوك اليوم السبت 27-9-2025
مفاجأة سارة.. الفترة المقبلة لن تشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة
منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب
وجه جديد .. شوبير يكشف عن مفاجأة في قائمة الخطيب لـ انتخابات الأهلي
انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه
اليوم.. أقوى رجل فى العالم يستعد لجر باخرة تزن 700 طن بأسنانه فى الغردقة
فريدة سيف النصر تستغيث بعد تعرض شقيقها لأزمة قلبية حادة
بعد زواجه من رانيا يوسف.. أحمد جمال عمل مع عادل إمام وتزوج مرتين
منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

الخطيب
الخطيب
يمنى عبد الظاهر

كشف أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، عن سر خطير بشأن مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، موضحًا أنه في حالة عدم الراحة قد يؤدي إلى جلوسه على كرسي متحرك ويعاني من شلل رباعي.

وقال أحمد بلال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج بلس 90 المذاع على قناة النهار: «عندي صديق اسمه (شريف المنسي)، وهو مصري يعيش في فرنسا، قابل الطبيب الفرنسي (المعالج لـ كابتن الخطيب) وأبلغه بأنه يُعالج واحد من أهم رموز الرياضة المصرية».

وأضاف: «شريف أبلغني برسالة الطبيب بأن الخطيب في حال عدم حصوله على الراحة وقعد في البيت هيحصله مشكلة كبيرة جدًا وممكن يقعد على كرسي متحرك ويعاني من شلل رباعي، عنده ورم في المخ لو اتحرك لا قدر الله ممكن يتحرك على كرسي بعجل ويحصله حاجات مش كويسة».

وأتم: «الخطيب يعاني من ورم في المخ، وقد يؤدي إلى أزمة صحية كبيرة، الأزمة الصحية خطيرة، في المقابل إنتوا شايفين كابتن مدحت شلبي بيقول إيه على مرض الخطيب، إحنا منتظرين اعتذار من شلبي».

