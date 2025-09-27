سيد عبدالحفيظ : الخطيب رمز كبير والتجاوز ضده مرفوض

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات سيد عبدالحفيظ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال سيد عبدالحفيظ :"الرموز مبتجيش كل يوم والخطيب رمز كبير والتجاوز ضده مرفوض".

أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار أن مدحت شلبي أخطأ مهنيا وإنسانيا وادعى على الخطيب بأمور كاذبة، فهل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عاجز عن الحصول على تأشيرة أمريكا، والبعض قال أنها "مزورة" ما يردد ذلك "مجنون"، من يقولون ذلك بالتأكيد أشخاص ليسوا عقلاء. والمصيبة أن البعض يصدق تلك الأكاذيب.

مضيفا: "لم أرى ذلك مطلقا في حياتي.. هناك أشياء غريبة، هل رئيس النادي الأهلي رقم واحد في المنظومة لن يحصل على تأشيرة الدخول لامريكا؟..!