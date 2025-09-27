قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمريكا تدرس توجيه ضربات عسكرية ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا
أحمد بلال: الخطيب ليس له منافس بـ انتخابات الأهلي وتغييرات في بعض الأسماء
هل صلاة الفجر في البيت مثل صلاتها بالمسجد تجعلك في ذمة الله؟
مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025
نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو
أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية
اليونان: استمرار الحرب في غزة سيؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لإسرائيل
واشنطن تلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي بسبب تحريضه وتصرفاته المتهورة
هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال؟.. اعرف رأي الشرع
البحث العلمي تعلن عن برنامج الدكتوراه لغير الدول الأعضاء في CERN
ضياء السيد: الأهلي "مضغوط" ويريد تحقيق الفوز علي الزمالك
أحمد بلال: الخطيب ليس له منافس بـ انتخابات الأهلي وتغييرات في بعض الأسماء

أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار أن مدحت شلبي أخطأ مهنيا وإنسانيا وادعى على الخطيب بأمور كاذبة، فهل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عاجز عن الحصول على تأشيرة أمريكا، والبعض قال أنها "مزورة" ما يردد ذلك "مجنون"، من يقولون ذلك بالتأكيد أشخاص ليسوا عقلاء. والمصيبة أن البعض يصدق تلك الأكاذيب.

 مضيفا: "لم أرى ذلك مطلقا في حياتي.. هناك أشياء غريبة، هل رئيس النادي الأهلي رقم واحد في المنظومة لن يحصل على تأشيرة الدخول لامريكا؟..!

وتابع: كل شخص لديه متابعين وصفحة على السوشيال ميديا أصبح يطلق الأكاذيب والشائعات حول النادي الأهلي، وأي شخص سوف يخوض الانتخابات ضد الخطيب لن ينجح مطلقا، ولو هذا الكلام أيضا على حسين لبيب سوف نتحدث عن ذلك.. الكابتن الخطيب المفترض أن يرتاح لمدة 6 أشهر كاملة وهو الحل الأقرب بكل تأكيد.

وأكد: معلوماتي بنسبة 95% أن الخطيب سوف يخوض الانتخابات وهناك تغييرات في بعض الأسماء داخل القائمة، وسيحصل الخطيب على قسط من الراحة، وهناك نسبة 5% احتمال أن يتراجع الخطيب عن موقفه، عندما نرى الجمهور والجمعية العمومية وهم يحاولون إثنائه عن قراره سنعلم لماذا سيترشح مرة آخرى..

وشدد بلال على أن الخطيب ليس له منافسًا وحقق انجازات كبيرة لاعبًا وإداريًا، ومستحيل أحد ينافسه، وفي النهاية يخرج شخص "دمه تقيل" للحديث بهذا الشكل عن رمز من الرموز في الرياضة المصرية.

وأضاف: مدحت شلبي قال أن الأهلي خسر 120 مليون جنيه في العقود، ولم يحسب المكاسب المالية، فهل كان ينتظر ايقاف قيد للنادي، وتقديم شكاوى ضده على سبيل المثال، فهل لا يصعب عليه حال الزمالك كي يتحدث عنه فهل يريد الأهلي مثل الزمالك والإسماعيلي وباقي الفرق الآخرى، نحن نريد هؤلاء الأندية مثل الأهلي وليس العكس. فهل أصبح الشغل الشاغل له أن يتراجع الأهلي.

وأتم: الأهلي يحقق مكاسب مالية كثيرة، وفي الموسم الماضي حصد أكثر من 15 إلى 20 مليون دولار، من البطولات وبيع لاعبيه لأوروبا وأمريكا، الأزمة عندما يعجز النادي عن سداد مستحقات لاعبيه ويكون هناك شكاوى ضده، يجب أن نصفق للنادي الأهلي.

