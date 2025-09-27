قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قمة النقص.. سيد عبد الحفيظ يرد على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
رباب الهواري

أثارت تصريحات الإعلامي مدحت شلبي الأخيرة عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حالة من الغضب الشديد داخل القلعة الحمراء وبين جماهيرها. واعتبر الكثيرون أن ما قيل يتجاوز حدود النقد الرياضي إلى التشكيك في أمور شخصية تتعلق بصحة الخطيب.

عبد الحفيظ: التشكيك في المرض قمة النقص

وفي مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة MBC مصر، أعرب سيد عبد الحفيظ، نجم الأهلي الأسبق، عن استيائه الشديد مما حدث. وقال: “اليومين اللي فاتوا، وهنا في قناة MBC، كان الموضوع الخاص بالكابتن محمود الخطيب، ولما تشكك في مرض دا يبقى النقص في أبهى صوره”.

وأضاف أن التبريرات اللاحقة لما صدر لم تكن كافية، خاصة وأنها حملت رسالة ظاهرها الحرص على الهدوء، لكنها في جوهرها استمرار للتجاوز.

الجماهير تركز على الفرق.. والمستوى ضعيف

وأوضح عبد الحفيظ أن الأجواء بين جماهير الأهلي والزمالك ليست متوترة كما يحاول البعض تصويرها، قائلاً: “هي الدنيا هادية أساساً، وجمهور القطبين مركزين مع فرقهم أكتر لأن المستوى وحش”، في إشارة إلى أن مستوى الفريقين لا يلبي طموحات الجماهير في الفترة الأخيرة.

نصيحة لمدحت شلبي

واختتم عبد الحفيظ حديثه برسالة مباشرة إلى الكابتن مدحت شلبي، قائلاً: “العُمر مش محتاج ولا مستاهل صراعات ولا مين الإعلامي الأول ولا الثاني، الخطيب رمز.. انتقد زي ما انت عايز لكن اللي حصل دا مش صح”.

وأكد أن الخطيب يعد رمزاً كبيراً للكرة المصرية، ومن حق الإعلامي ممارسة النقد المهني، لكن دون المساس بالقيم الإنسانية أو التشكيك في أمور شخصية مثل المرض.

تصريحات سيد عبد الحفيظ حملت رسالة واضحة، وهي ضرورة الفصل بين النقد الإعلامي وبين احترام الرموز الرياضية، محذراً من أن أي تجاوزات شخصية لا تضيف شيئاً للمشهد الرياضي بل تثير أزمات مفتعلة في وقت يحتاج فيه الجميع إلى التركيز على تطوير الأداء داخل الملاعب


 

