الدردير عن شيكابالا: أول قمة بين الأهلي و الزمالك من غير الأسطورة

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ محمود عبد الرازق "شيكابلا" قبل لقاء القمة في مباراة الأهلي و الزمالك .

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أول قمة من غير الأسطورة.. التاريخ نفسه هيقف دقيقة صمت".



موعد مباراة الأهلي والزمالك

يواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.

يخوض الزمالك المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من 8 مباريات.

ويحتل الأهلى المركز السادس في ترتيب الدورى من 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات.