هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

تُعد وجبة الفطور من أكثر المواضيع المثيرة للجدل في عالم التغذية، ففي حين يرى البعض أنها الوجبة الأهم خلال اليوم، يؤكد آخرون أنها ليست ضرورية للجميع، ومع انتشار أنماط الحياة المختلفة وظهور أنظمة مثل الصيام المتقطع، بات السؤال حول أهمية الفطور أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

هل وجبة الفطور ضرورية؟

في هذا المقال نستعرض آراء أخصائية التغذية سكينة جمال، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، حول وجبة الفطور، ما مدى ضرورتها، ومن الذي يحتاجها فعلًا، وما هي المعايير التي تحدد ما إذا كانت مناسبة لك أم لا.

متى بدأت فكرة أن الفطور هو الأهم

يعتبر الفطور هو أهم وجبة في اليوم ليست جديدة، وقد ارتبطت طويلًا بنمط الحياة الصحي، هذا الاعتقاد تعززه دراسات قديمة أشارت إلى أن تناول الفطور قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل من الإفراط في تناول الطعام خلال اليوم، كما ارتبطت هذه الوجبة بتحسين الأداء الذهني والتركيز، خاصة لدى الأطفال والطلاب.

لكن خلال العقدين الماضيين ظهرت دراسات تناقض هذه الفرضية، وتؤكد أن تخطي الفطور لا يؤثر سلبًا على الجميع بنفس الطريقة، بل يعتمد الأمر على أسلوب حياة الفرد وأهدافه الصحية.

رأي الأخصائيين المؤيدين لتناول الفطور

الفطور يلعب دورًا مهمًا في تزويد الجسم بالطاقة بعد ساعات من النوم والصيام، حيث يساعد تناول وجبة فطور متوازنة على تنشيط عملية الأيض، ومنح الجسم العناصر الغذائية الضرورية لبدء اليوم بنشاط.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون فطورًا صحيًا يميلون إلى الحفاظ على وزن صحي، كما تقل لديهم الرغبة في تناول أطعمة غير صحية خلال اليوم.

وشددت أخصائية التغذية على أهمية الفطور لدى الأطفال والمراهقين، إذ تؤثر هذه الوجبة بشكل مباشر على التركيز، والذاكرة، والأداء المدرسي. ويؤكدون أن إهمال وجبة الفطور في هذه المرحلة العمرية قد يؤدي إلى انخفاض الطاقة وصعوبة في التعلم.

رأي من لا يعتبر الفطور ضروريًا

الفطور ليس إلزاميًا، بل يعتمد على شعور الشخص بالجوع، ونمط حياته، وطبيعة يومه. بعض الأشخاص لا يشعرون بالجوع صباحًا، وقد يتسبب تناول الطعام في هذا الوقت بمشاكل في الهضم أو عدم الراحة.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد الصيام المتقطع أحد الأنظمة الغذائية الشائعة، والذي يقوم على تقليل عدد ساعات تناول الطعام. في هذا السياق، غالبًا ما يتم تجاوز وجبة الفطور ليبدأ أول وجبة في اليوم بعد الظهر، وقد أظهرت دراسات أن هذا النمط قد يساعد على خفض الوزن وتحسين حساسية الأنسولين لدى بعض الأشخاص.

ما الذي يجعل الفطور صحيًا

إذا قررت تناول وجبة الفطور، فمن المهم أن تكون مغذية ومتوازنة. ينصح أخصائيو التغذية بأن تحتوي على مصدر جيد للبروتين مثل البيض أو الزبادي، بالإضافة إلى ألياف مثل الشوفان أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وقليل من الدهون الصحية مثل المكسرات أو الأفوكادو. كما يُفضل تقليل السكر المضاف وتجنب المخبوزات التجارية التي ترفع السكر بسرعة وتسبب هبوطًا مفاجئًا في الطاقة لاحقًا.

هل الفطور ضروري لإنقاص الوزن؟

لا توجد قاعدة ثابتة تربط بين الفطور وفقدان الوزن، بعض الأشخاص ينجحون في إنقاص وزنهم بتناول ثلاث وجبات يوميًا تبدأ بالفطور، بينما يفضل آخرون تخطي هذه الوجبة ضمن نظام صيام متقطع ويحققون نتائج جيدة، العامل الأهم في إنقاص الوزن هو التحكم في السعرات الحرارية وممارسة النشاط البدني.