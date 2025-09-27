قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي ضحية كلب عصام الحضري: ما تردد حول القبض على الكابتن مفبرك| فيديو
رئيس دار الكتب يفتتح معرض أم كلثوم من إبداع ذوي الهمم.. الأحد
أدعية نبوية للخروج إلى صلاة الفجر.. 3 أذكار عظيمة الثواب
تامر عبدالحميد: إيقاف عضويتي بالزمالك بدون تحقيق.. وسألجأ للطرق القانونية
رئيس قضايا الدولة يوضح لـ صدى البلد حقيقة مشاركة مستشاري الهيئة في انتخابات مجلس النواب
توسيع آفاق التعاون.. وزير الطيران يعقد لقاءات دولية وأوروبية بمونتريال
الأمم المتحدة تثير الجدل والفيفا في المواجهة.. هل يُستبعد المنتخب الإسرائيلي من كأس العالم؟
هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي
موعد حفل الفنان وائل الفشني في دار الأوبرا
أبو الغيط : الجامعة العربية ملتزمة بالحفاظ على سيادة السودان ووحدته
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لمنع إعادة فرض عقوبات على إيران
فنزويلا تتهم أمريكا بإنتهاك القوانين الدولية بشن حرب على البلاد وسيادتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
أسماء عبد الحفيظ

تُعد وجبة الفطور من أكثر المواضيع المثيرة للجدل في عالم التغذية، ففي حين يرى البعض أنها الوجبة الأهم خلال اليوم، يؤكد آخرون أنها ليست ضرورية للجميع، ومع انتشار أنماط الحياة المختلفة وظهور أنظمة مثل الصيام المتقطع، بات السؤال حول أهمية الفطور أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

هل وجبة الفطور ضرورية؟ 

في هذا المقال نستعرض آراء أخصائية التغذية سكينة جمال، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، حول وجبة الفطور، ما مدى ضرورتها، ومن الذي يحتاجها فعلًا، وما هي المعايير التي تحدد ما إذا كانت مناسبة لك أم لا.

متى بدأت فكرة أن الفطور هو الأهم

يعتبر الفطور هو أهم وجبة في اليوم ليست جديدة، وقد ارتبطت طويلًا بنمط الحياة الصحي، هذا الاعتقاد تعززه دراسات قديمة أشارت إلى أن تناول الفطور قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل من الإفراط في تناول الطعام خلال اليوم، كما ارتبطت هذه الوجبة بتحسين الأداء الذهني والتركيز، خاصة لدى الأطفال والطلاب.

لكن خلال العقدين الماضيين ظهرت دراسات تناقض هذه الفرضية، وتؤكد أن تخطي الفطور لا يؤثر سلبًا على الجميع بنفس الطريقة، بل يعتمد الأمر على أسلوب حياة الفرد وأهدافه الصحية.

رأي الأخصائيين المؤيدين لتناول الفطور

الفطور يلعب دورًا مهمًا في تزويد الجسم بالطاقة بعد ساعات من النوم والصيام، حيث يساعد تناول وجبة فطور متوازنة على تنشيط عملية الأيض، ومنح الجسم العناصر الغذائية الضرورية لبدء اليوم بنشاط.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون فطورًا صحيًا يميلون إلى الحفاظ على وزن صحي، كما تقل لديهم الرغبة في تناول أطعمة غير صحية خلال اليوم.

وشددت أخصائية التغذية على أهمية الفطور لدى الأطفال والمراهقين، إذ تؤثر هذه الوجبة بشكل مباشر على التركيز، والذاكرة، والأداء المدرسي. ويؤكدون أن إهمال وجبة الفطور في هذه المرحلة العمرية قد يؤدي إلى انخفاض الطاقة وصعوبة في التعلم.

رأي من لا يعتبر الفطور ضروريًا

الفطور ليس إلزاميًا، بل يعتمد على شعور الشخص بالجوع، ونمط حياته، وطبيعة يومه. بعض الأشخاص لا يشعرون بالجوع صباحًا، وقد يتسبب تناول الطعام في هذا الوقت بمشاكل في الهضم أو عدم الراحة.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد الصيام المتقطع أحد الأنظمة الغذائية الشائعة، والذي يقوم على تقليل عدد ساعات تناول الطعام. في هذا السياق، غالبًا ما يتم تجاوز وجبة الفطور ليبدأ أول وجبة في اليوم بعد الظهر، وقد أظهرت دراسات أن هذا النمط قد يساعد على خفض الوزن وتحسين حساسية الأنسولين لدى بعض الأشخاص.

ما الذي يجعل الفطور صحيًا

الفطور 

إذا قررت تناول وجبة الفطور، فمن المهم أن تكون مغذية ومتوازنة. ينصح أخصائيو التغذية بأن تحتوي على مصدر جيد للبروتين مثل البيض أو الزبادي، بالإضافة إلى ألياف مثل الشوفان أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وقليل من الدهون الصحية مثل المكسرات أو الأفوكادو. كما يُفضل تقليل السكر المضاف وتجنب المخبوزات التجارية التي ترفع السكر بسرعة وتسبب هبوطًا مفاجئًا في الطاقة لاحقًا.

هل الفطور ضروري لإنقاص الوزن؟

لا توجد قاعدة ثابتة تربط بين الفطور وفقدان الوزن، بعض الأشخاص ينجحون في إنقاص وزنهم بتناول ثلاث وجبات يوميًا تبدأ بالفطور، بينما يفضل آخرون تخطي هذه الوجبة ضمن نظام صيام متقطع ويحققون نتائج جيدة، العامل الأهم في إنقاص الوزن هو التحكم في السعرات الحرارية وممارسة النشاط البدني.

وجبة الفطور المواضيع الدهون الصحية السكر الشوفان البيض أو الزبادي حساسية الأنسولين الأنظمة الغذائية الفطور الصيام المتقطع هل وجبة الفطور ضرورية فقدان الوزن هل الفطور ضروري لإنقاص الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اجازة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

مسابقه الازهر للمعلمين

غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

ترشيحاتنا

وزراء النقل والطيران الافارقة

وزراء النقل والطيران الأفارقة يؤكدون على توحيد السياسات الإقليمية والإستدامة

جامعة عين شمس

برامج زراعة عين شمس تحصل علي الإعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم

جانب من الفاعليات

وصول وفد مصر المشارك في منتدى الشباب العربي للعمل المناخي 2025 إلى صلالة

بالصور

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

الدجاج
الدجاج
الدجاج

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة

فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد