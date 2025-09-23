طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

يُعد الكيك الإسفنجي من الوصفات الأساسية في كل بيت، فهو خفيف، هش، وسهل التحضير، كما أنه خيار مثالي لفطور الأطفال، خاصة عند تقديمه مع كوب حليب دافئ أو عصير طبيعي.

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة بسيطة وسريعة لتحضير كيك إسفنجي يُحبّه أولادك، فإليكِ الطريقة الكاملة، للشيف منى بهاء .

المكونات

4 بيضات في درجة حرارة الغرفة

كوب وربع سكر

كوب حليب

نصف كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة

2 كوب دقيق منخول

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

بشر ليمونة أو برتقال اختياري لنكهة منعشة

طريقة التحضير



1. تحضير الفرن والقالب

سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشّي عليه قليلًا من الدقيق، أو استخدمي ورق الزبدة.

2. خفق البيض والسكر

في وعاء عميق، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا باستخدام مضرب كهربائي لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى يصبح الخليط هشًا وفاتح اللون.

3. إضافة السوائل

أضيفي الزيت والحليب تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي بشر الليمون أو البرتقال إذا رغبتِ.

4. إضافة الدقيق

اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم أضيفيه على دفعات إلى الخليط السائل مع التقليب بلطف باستخدام ملعقة أو "سباتولا" بحركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى، للحفاظ على الهواء داخل الخليط.

5. الخبز

اسكبي الخليط في القالب، وأدخليه الفرن لمدة 35-40 دقيقة أو حتى يتحول لونه إلى ذهبي، ويخرج عود خشبي نظيف عند غرسه في المنتصف.

6. التقديم

اتركي الكيك ليبرد قليلًا قبل تقطيعه.

قدّميه مع رشة سكر بودرة، أو القليل من المربى، أو الشوكولاتة حسب رغبة أولادك.

لماذا هذه الكيكة مثالية للفطار؟

خفيفة على المعدة وسهلة الهضم

غنية بالبروتين من البيض

تمنح طاقة جيدة لبدء يوم دراسي بنشاط

يمكن إعدادها مسبقًا وتخزينها لعدة أيام

نصائح لنجاح الكيك الإسفنجي