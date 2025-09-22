طريقة عمل الكشري المصري، يعتبر الكشري المصري أحد أشهر وألذ الأطباق الشعبية في مصر، بل ويعد من وجبات الشارع المفضلة لدى الملايين، هذا الطبق المميز يجمع بين مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، لكنه يخلق نكهة غنية ومشبعة لا يمكن مقاومتها.

إذا كنت تبحث عن وصفة تقليدية للكشري المصري، فسوف نقدم لك خطوات سهلة لتحضيره في المنزل،طريقة عمل الكشري المصري على أصولة، للشيف مي عثمان.

المكونات لطريقة عمل الكشري المصري على أصولة

½ كوب أرز مصري

½ كوب عدس بني

½ كوب مكرونة صغيرة مثل الشعيرية أو الإسباجيتي القصيرة

2 بصل متوسط الحجم، مقطع شرائح رفيعة

2 فص ثوم، مهروس

½ كوب حمص مسلوق

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

صلصة طماطم: 3 حبات طماطم مهروسة مع قليل من الزيت والملح

طريقة عمل الكشري المصري على أصولة

سلق العدس: ضع العدس في قدر مع ماء كافٍ على النار حتى ينضج، ثم صفه واتركه جانبًا.

سلق الأرز والمكرونة: اسلق الأرز بعد غسله جيدًا، واتركه ليصبح مفلفلًا. اسلق المكرونة أيضًا حتى تصبح طرية، ثم صفها.

تحمير البصل: في مقلاة عميقة، سخن الزيت وأضف شرائح البصل حتى تتحول إلى اللون الذهبي الغامق. استخدم نصف كمية البصل لتزيين الوجه والنصف الآخر للخلط مع الصلصة.

تحضير الصلصة: في قدر، ضع الثوم المهروس مع قليل من الزيت، أضف صلصة الطماطم والملح والفلفل والكمون، واتركها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتجانس.

تجميع الكشري: في طبق تقديم كبير، ضع طبقة من الأرز، ثم العدس، ثم المكرونة، ثم الحمص، صب الصلصة على الوجه وزين بالبصل المحمر المتبقي.

نصائح لتقديم الكشري