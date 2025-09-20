حضريها في اللانش بوكس.. طريقة عمل البان كيك الهش

لا يختلف اثنان على أن البان كيك واحد من أشهر وصفات الفطور السريعة حول العالم، حيث يجمع بين البساطة في التحضير والمذاق الشهي الذي يمنح الجسم طاقة ويمد الصباح ببهجة خاصة.

وقدمت الشيف هند جمال طريقة عمل البان كيك الهش بخطوات سريعة وبمكونات متوفرة في كل بيت، وإليكم طريقة التحضير في السطور التالية:

طريقة عمل البان كيك الهش

المكونات:

كوب دقيق أبيض.

كوب حليب.

بيضة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

ـ في وعاء متوسط، يُنخل الدقيق مع البيكنج باودر والملح.

ـ في وعاء آخر، يُخفق البيض مع الحليب والفانيليا والسكر والزبدة المذابة حتى يتجانس الخليط.

ـ يُضاف الخليط السائل تدريجيًا إلى الخليط الجاف مع التقليب برفق حتى تتكون عجينة ناعمة خالية من التكتلات.

ـ تُسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وتُدهن بطبقة خفيفة من الزبدة.

ـ يُسكب مقدار مغرفة صغيرة من العجينة في المقلاة، وعندما تبدأ الفقاعات بالظهور على سطح البان كيك، يُقلب على الوجه الآخر حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.

ـ تُكرر الخطوات حتى انتهاء الكمية.

تقديم البان كيك :

يُقدم البان كيك ساخنًا مع إضافات متنوعة حسب الرغبة مثل: الشوكولاتة المذابة، العسل الأبيض، شرائح الفاكهة الطازجة، أو السكر البودرة للزينة، ليصبح طبقًا مثاليًا للفطور أو حتى كحلوى خفيفة بعد الوجبات.