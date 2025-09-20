قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
روسيا تشن هجوما واسع النطاق .. وزيلينسكي يشير لـ "ذخيرة عنقودية"
قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش| اعرف العقوبات
مهيب عبدالهادي: فيريرا يتمسك بالزمالك ويرفض عرضا أوروبيا
جيش الاحتلال يهاجم البنى التحتية بغزة وسط أزمة إنسانية خانقة
4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي
تعرف على موعد انتخابات الأهلي المقبلة
شيكو بانزا غاضب من الزمالك .. تعرف على السبب
الأمم المتحدة: لا توجد دولة قادرة وحدها على مواجهة الإرهاب والمناخ
حضريها في اللانش بوكس.. طريقة عمل البان كيك الهش

آية التيجي

لا يختلف اثنان على أن البان كيك واحد من أشهر وصفات الفطور السريعة حول العالم، حيث يجمع بين البساطة في التحضير والمذاق الشهي الذي يمنح الجسم طاقة ويمد الصباح ببهجة خاصة.

وقدمت الشيف هند جمال طريقة عمل البان كيك الهش بخطوات سريعة وبمكونات متوفرة في كل بيت، وإليكم طريقة التحضير في السطور التالية:

المكونات:

كوب دقيق أبيض.

كوب حليب.

بيضة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

ـ في وعاء متوسط، يُنخل الدقيق مع البيكنج باودر والملح.

ـ في وعاء آخر، يُخفق البيض مع الحليب والفانيليا والسكر والزبدة المذابة حتى يتجانس الخليط.

ـ يُضاف الخليط السائل تدريجيًا إلى الخليط الجاف مع التقليب برفق حتى تتكون عجينة ناعمة خالية من التكتلات.

ـ تُسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وتُدهن بطبقة خفيفة من الزبدة.

ـ يُسكب مقدار مغرفة صغيرة من العجينة في المقلاة، وعندما تبدأ الفقاعات بالظهور على سطح البان كيك، يُقلب على الوجه الآخر حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.

ـ تُكرر الخطوات حتى انتهاء الكمية.

تقديم البان كيك :

يُقدم البان كيك ساخنًا مع إضافات متنوعة حسب الرغبة مثل: الشوكولاتة المذابة، العسل الأبيض، شرائح الفاكهة الطازجة، أو السكر البودرة للزينة، ليصبح طبقًا مثاليًا للفطور أو حتى كحلوى خفيفة بعد الوجبات.

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

ياسر جلال

ياسر جلال يصنع ذكريات جديدة في ديزني لاند

أكرم فريد

أكرم فريد يقدم ورشة مجانية في الإخراج بمهرجان بورسعيد السينمائي

أنغام

بعد عودتها من وعكتها الصحية .. أنغام تتطرح أحدث أغانيها في هذا الموعد

بالصور

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة

في عملية نادرة.. شاب يستعيد بصره بعد زراعة سن في عينه

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

