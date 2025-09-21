طريقة عمل عيش العدس بدلا من الفينو في اللانش بوكس

قدمت الشيف ثريا الألفي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل عيش العدس الصحي بدلا من الفينو و العيش الأبيض لطفلك .

طريقة عمل عيش العدس

المكونات:

-نصف كيلو من العدس الأصفر، أو على حسب الرغبة

-ملعقة من الكركم اختياري

- ملعقة من الملح

-لتر من الماء

- طريقة تحضير عيش العدس:

عدس اصفر منقوع لمدة ساعة

هنضرب العدس فى الخلاط هنضيف التوابل من الملح والكركم

هضربه تانى فى الخلاط لتحصلي على خليط ناعم قوام العجين

مقلاة على النار أدهنيها بالزيت

ضيفى ملعقتين من الخليط في المقلاة

ثم انتظري لمدة دقيقتين حتى تحصلي على اللون الذهبي

ثم اقلبي العجين على الجهة الأخرى

ثم ارفعيه من على النار.