صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة آسيوية

قدمت الشيف ساندرا مكاري، مقدمة برنامج بالهنا و الشفا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة أسيوية، فهي من الأطباق الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الأنسان.

مقادير سلطة آسيوية

● صدر دجاج فيليه سليم

للتتبيلة:

● ثوم مفروم

● مسطردة

● خل

● ملح

● فلفل

للسلطة:

● خش شرائح

● 2 كوب كرنب أحمر شرائح

● 2 كوب جزر مبشور

● فول حيراتي

● زبدة فول سوداني

للصوص:

● 1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

● 1 ملعقة كبيرة جنزبيل مفروم

● ¼ كوب صويا صوص

● 4 ملعقة كبيرة خل تفاح

● 2 ملعقة كبيرة عسل

● ماء دافئ

● ليمون

● بشر ليمون

● شطة مجففة مجروشة

● شطة مجففة سليمة

● ملح

● فلفل

طريقة تحضير سلطة آسيوية

في بولة توضع زبدة فول سوداني مع ماء دافئ وتقلب المكونات ثم يضاف عصير ليمون وتقلب المكونات

ثم يضاف صويا صوص , ثوم مفروم , جنزبيل مفروم . بشر ليمون , خل تفاح , شطة محففة مجروشة , عسل

و تقلب المكونات جيداً للحصول على الصوص المطلوب.

يضاف إلى البولة الصوص , خس شرائح , كرنب أحمر شرائح , جزر مبشور , فول حيراتى وتقلب المكونات جيداً

في بولة يوضع خل , مسطردة , ملح , فلفل , ثوم مفروم وتقلب المكونات جيداً للحصول على تتبيلة صدور البانية المطلوب.

تتبل صدور الدجاج بالتتبيلة السابقة

في طاسة على النار يوضع قليل من زيت زيتون ثم يوضع صدور الدجاج المتبلة

توضع السلطة فى طبق التقديم مع صدور الدجاج وو على الوجه فول حيراتي

ثم تقدم.