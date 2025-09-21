مفيد ولذيذ.. بدائل صحية للعيش الفينو في لانش بوكس المدرسة

انتشرت تحذيرات أخيرة من مخاطر العيش الفينو الأبيض على صحة الأطفال لاحتوائه على نسبة عالية من السكر البسيط والدقيق المكرر وضعف قيمته الغذائية، يمكن استبداله ببدائل صحية ومفيدة للمدرسة، منها:



بدائل الخبز الفينو للمدرسة:



الخبز البلدي/الأسمر: غني بالألياف والحديد ويساعد على الشبع لفترة أطول.

التوست الأسمر أو الحبوب الكاملة: بديل عملي وخفيف، ويمد الطفل بالطاقة دون رفع السكر في الدم سريعًا.



خبز الشوفان: مصدر ممتاز للألياف والبروتين، يحافظ على طاقة الطفل خلال اليوم الدراسي.

خبز الشعير أو الذرة: مناسب للهضم ويحسن من صحة الأمعاء.



ساندوتش الرولز المحضّر في البيت بدقيق قمح كامل: يمكن إضافة بذور مثل الكتان أو السمسم لزيادة الفائدة.



كريب أو بان كيك صحي من دقيق الشوفان: يُحشى بالجبن أو العسل الطبيعي أو زبدة الفول السوداني.



تورتيلا الحبوب الكاملة: يصلح لعمل رولز محشوة بالخضار أو البروتين (فراخ، تونة، جبنة).



أفكار حشوات صحية:

جبنة قريش مع خيار أو جزر مبشور.



بيضة مسلوقة مع خس.

شريحة صدور دجاج أو تونة مع خضار.



زبدة فول سوداني مع شريحة موز.



جبن أبيض مع طماطم وزيت زيتون.



بهذه البدائل، يمكن ان، توفري لطفلك لانش بوكس صحي ومشبع بعيد عن أضرار العيش الفينو.