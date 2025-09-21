قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يبحث مع مركز «نينغبو» الصيني إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

مفيد ولذيذ.. بدائل صحية للعيش الفينو في لانش بوكس المدرسة

بدائل العيش الفينو
بدائل العيش الفينو
ريهام قدري

انتشرت تحذيرات أخيرة من مخاطر العيش الفينو الأبيض على صحة الأطفال لاحتوائه على نسبة عالية من السكر البسيط والدقيق المكرر وضعف قيمته الغذائية، يمكن استبداله ببدائل صحية ومفيدة للمدرسة، منها:


 بدائل الخبز الفينو للمدرسة:


الخبز البلدي/الأسمر: غني بالألياف والحديد ويساعد على الشبع لفترة أطول.
التوست الأسمر أو الحبوب الكاملة: بديل عملي وخفيف، ويمد الطفل بالطاقة دون رفع السكر في الدم سريعًا.


خبز الشوفان: مصدر ممتاز للألياف والبروتين، يحافظ على طاقة الطفل خلال اليوم الدراسي.
خبز الشعير أو الذرة: مناسب للهضم ويحسن من صحة الأمعاء.


ساندوتش الرولز المحضّر في البيت بدقيق قمح كامل: يمكن إضافة بذور مثل الكتان أو السمسم لزيادة الفائدة.


كريب أو بان كيك صحي من دقيق الشوفان: يُحشى بالجبن أو العسل الطبيعي أو زبدة الفول السوداني.


تورتيلا الحبوب الكاملة: يصلح لعمل رولز محشوة بالخضار أو البروتين (فراخ، تونة، جبنة).
 

 أفكار حشوات صحية:
جبنة قريش مع خيار أو جزر مبشور.


بيضة مسلوقة مع خس.
شريحة صدور دجاج أو تونة مع خضار.


زبدة فول سوداني مع شريحة موز.


جبن أبيض مع طماطم وزيت زيتون.


بهذه البدائل، يمكن ان، توفري لطفلك لانش بوكس صحي ومشبع بعيد عن أضرار العيش الفينو.

عبير صبرى
صورة من الزيارة
فكرش تصوير حكاية نور مكسور
محافظ الشرقية
