خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
سيف زاهر يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن مباراة القمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لـ لانش بوكس... طريقة عمل جبنة بالزيتون في البيت

هاجر هانئ

جبنة بالزيتون من الأنواع المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال، مما يجعل البعض لشرائها من المحلات و الأسواق خلال أيام الدراسة لتقديمها في سندوتشات اللانش البوكس للأطفال.


قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل جبنة بالزيتون، فيما يلي..

مقادير  جبنة بالزيتون


● جبن قريش

● لبن

● زيتون أسود مفروم

● زبدة

طريقة تحضير جبنة بالزيتون


تخلط المكونات في الكبة حتى الحصول على قوام كريمى متجانس
يمكن إضافة الزبادي
يوضع الخليط في علبة نظيفة جافة
تستخدم الجبنة ويمكن أن تحفظ في الثلاجة .

