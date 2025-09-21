لـ لانش بوكس... طريقة عمل جبنة بالزيتون في البيت

جبنة بالزيتون من الأنواع المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال، مما يجعل البعض لشرائها من المحلات و الأسواق خلال أيام الدراسة لتقديمها في سندوتشات اللانش البوكس للأطفال.



قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل جبنة بالزيتون، فيما يلي..

مقادير جبنة بالزيتون



● جبن قريش

● لبن

● زيتون أسود مفروم

● زبدة

طريقة تحضير جبنة بالزيتون



تخلط المكونات في الكبة حتى الحصول على قوام كريمى متجانس

يمكن إضافة الزبادي

يوضع الخليط في علبة نظيفة جافة

تستخدم الجبنة ويمكن أن تحفظ في الثلاجة .