قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
مصادر طبية: 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد
الهدف والطريق..الأزهر يقدم نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد
استقرار أسعار التوابل والبهارات بالسوق المحلي واستمرار توازن المعروض مع الطلب
سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وأدخله الجنة
هل يجوز إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
جامعة القاهرة تواصل احتفالها بانطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بأقل التكاليف.. طريقة عمل السماش برجر في المنزل

سماش برجر
سماش برجر
ريهام قدري

إذا كنتي من تودين تقديم أكلات مختلفة نقدم إليك اليوم إليك طريقة عمل السماش برجر في المنزل.


المكونات:
نصف كيلو من اللحم المفروم (يُفضل أن يحتوي على 20% دهن ليكون عصاريًا).
ملح وفلفل أسود.
ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو الزيت.
شرائح من الجبن الشيدر.
خبز البرجر.
بصل (اختياري: مشوي أو مقرمش).
شرائح من الخيار المخلل.
صلصة البرجر (تُحضّر من: مايونيز + كاتشب + مستردة + رشة بابريكا + ثوم بودرة).


طريقة التحضير:
تشكيل اللحم:
يُقسم اللحم إلى كرات صغيرة (حوالي 80 – 100 جرام لكل كرة)، مع مراعاة عدم الضغط عليها بقوة حتى لا تفقد عصارتها.
تسخين المقلاة:
تُسخّن مقلاة ثقيلة (ويُفضل أن تكون من الحديد) على نار عالية جدًا حتى تصبح شديدة السخونة.
عملية الـ Smash (الضغط):
توضع كرة اللحم في المقلاة الساخنة، ثم تُضغط بقوة باستخدام ملعقة معدنية مسطحة أو ورق زبدة حتى تصبح رقيقة.
التتبيل:
يُرش الملح والفلفل الأسود مباشرة بعد فرد اللحم.
التحمير:
يُترك البرجر على النار لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يكتسب طبقة مقرمشة من الأسفل، ثم يُقلب على الوجه الآخر.
إضافة الجبن:
توضع شريحة من جبن الشيدر فوق البرجر ويُترك حتى يذوب.
تحميص الخبز:
يُحمص خبز البرجر في نفس المقلاة ليمتص النكهة.
التجميع:
يُدهن الخبز بالصلصة، ثم يُضاف البرجر مع الجبن، ويُزين بالبصل أو المخلل حسب الرغبة، ثم يُغلق الساندويتش.

سماش برجر برجر البرجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

أسعار الطماطم

زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة الأسبوع الجاري

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة الأسبوع الجاري

كولر

مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

ترشيحاتنا

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

ترامب

ترامب يوقف خطة إغلاق شركة الصلب الأمريكية أحد مصانعها باستخدام سلطة "السهم الذهبي"

بالصور

بـ «سبب فرحتي» .. أصالة وأحمد سعد يتألقان في احتفالية اليوم الوطني السعودي |شاهد

أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة

بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد

معهد ديني
معهد ديني
معهد ديني

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فستان بسيط.. درة تخطف الأنظار بظهورها

درة
درة
درة

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد