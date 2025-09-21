بأقل التكاليف.. طريقة عمل السماش برجر في المنزل

إذا كنتي من تودين تقديم أكلات مختلفة نقدم إليك اليوم إليك طريقة عمل السماش برجر في المنزل.
المكونات:
نصف كيلو من اللحم المفروم (يُفضل أن يحتوي على 20% دهن ليكون عصاريًا).
ملح وفلفل أسود.
ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو الزيت.
شرائح من الجبن الشيدر.
خبز البرجر.
بصل (اختياري: مشوي أو مقرمش).
شرائح من الخيار المخلل.
صلصة البرجر (تُحضّر من: مايونيز + كاتشب + مستردة + رشة بابريكا + ثوم بودرة).
طريقة التحضير:
تشكيل اللحم:
يُقسم اللحم إلى كرات صغيرة (حوالي 80 – 100 جرام لكل كرة)، مع مراعاة عدم الضغط عليها بقوة حتى لا تفقد عصارتها.
تسخين المقلاة:
تُسخّن مقلاة ثقيلة (ويُفضل أن تكون من الحديد) على نار عالية جدًا حتى تصبح شديدة السخونة.
عملية الـ Smash (الضغط):
توضع كرة اللحم في المقلاة الساخنة، ثم تُضغط بقوة باستخدام ملعقة معدنية مسطحة أو ورق زبدة حتى تصبح رقيقة.
التتبيل:
يُرش الملح والفلفل الأسود مباشرة بعد فرد اللحم.
التحمير:
يُترك البرجر على النار لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يكتسب طبقة مقرمشة من الأسفل، ثم يُقلب على الوجه الآخر.
إضافة الجبن:
توضع شريحة من جبن الشيدر فوق البرجر ويُترك حتى يذوب.
تحميص الخبز:
يُحمص خبز البرجر في نفس المقلاة ليمتص النكهة.
التجميع:
يُدهن الخبز بالصلصة، ثم يُضاف البرجر مع الجبن، ويُزين بالبصل أو المخلل حسب الرغبة، ثم يُغلق الساندويتش.