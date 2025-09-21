بأقل التكاليف.. طريقة عمل السماش برجر في المنزل

إذا كنتي من تودين تقديم أكلات مختلفة نقدم إليك اليوم إليك طريقة عمل السماش برجر في المنزل.



المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم (يُفضل أن يحتوي على 20% دهن ليكون عصاريًا).

ملح وفلفل أسود.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو الزيت.

شرائح من الجبن الشيدر.

خبز البرجر.

بصل (اختياري: مشوي أو مقرمش).

شرائح من الخيار المخلل.

صلصة البرجر (تُحضّر من: مايونيز + كاتشب + مستردة + رشة بابريكا + ثوم بودرة).



طريقة التحضير:

تشكيل اللحم:

يُقسم اللحم إلى كرات صغيرة (حوالي 80 – 100 جرام لكل كرة)، مع مراعاة عدم الضغط عليها بقوة حتى لا تفقد عصارتها.

تسخين المقلاة:

تُسخّن مقلاة ثقيلة (ويُفضل أن تكون من الحديد) على نار عالية جدًا حتى تصبح شديدة السخونة.

عملية الـ Smash (الضغط):

توضع كرة اللحم في المقلاة الساخنة، ثم تُضغط بقوة باستخدام ملعقة معدنية مسطحة أو ورق زبدة حتى تصبح رقيقة.

التتبيل:

يُرش الملح والفلفل الأسود مباشرة بعد فرد اللحم.

التحمير:

يُترك البرجر على النار لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يكتسب طبقة مقرمشة من الأسفل، ثم يُقلب على الوجه الآخر.

إضافة الجبن:

توضع شريحة من جبن الشيدر فوق البرجر ويُترك حتى يذوب.

تحميص الخبز:

يُحمص خبز البرجر في نفس المقلاة ليمتص النكهة.

التجميع:

يُدهن الخبز بالصلصة، ثم يُضاف البرجر مع الجبن، ويُزين بالبصل أو المخلل حسب الرغبة، ثم يُغلق الساندويتش.