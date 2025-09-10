أسرار الطعم اللذيذ.. طريقة عمل الكشري

يعد الكشري من الأكلات الشهية التى يحبها الكبار والصغار فهو من أشهر الأكلات الشعبية التي يحبها السياح من مختلف أنحاء العالم.

نعرض لكم طريقة عمل الكشري من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكشري

1 ك أرز مصري

½ ك عدس بجبة

بصل أحمر جوانح

كيس مكرونة مرمرية

كيس مكرونة إسباجتي مسلوقة

½ ك شعرية متحمرة

حمص مسلوق

ثوم مفروم

عيش شامي مقلي

ماء مغلي

زيت

كمون

كزبرة

ملح

فلفل اسود

زيت للقلي

للصلصة:

طماطم مبشورة

عصير طماطم

ثوم مفروم

سكر

كمون

خل

شطة

زيت

ملح

فلفل اسود

للدقة:

خل

زيت

كمون

كزبرة

ملح

ماء

طريقة عمل الكشري

شوحى البصل في حلة بها زيت ساخن ضيفي الملح والفلفل الأسود و الثوم والكزبرة ناشفة والكمون وقسمي زيت قلي البصل ثلاث أجزاء لأنه سر الطعم الشهي.

في حلة أخرى على النار أضيفي ماء ساخن ثم العدس بجبة ثم الشعرية المكرونة المرمرية ثم الأرز المصري ثم ماء ساخن و ملح.

اتركي المكونات على النار حتى تمام الطهي.

للدقة:

ضعي زيت قلي البصلفي حلة على النار ثم الثوم المفروم والكزبرة و الملح, الفلفل الاسود والكمون وقلبي حتى يتغير اللون ثم اضيفي خل وماء مغلي.

للصلصة:

ضعي زيت قلي البصل في حلة على النار وضيفي الطماطم مبشورة وعصير الطماطم والكمون والكزبرة والسكر و الملح والفلفل الأسود.

الشطة

ضعي زيت قلي البصل في وعاء على النار وضعى عليه الشطة وقلبي قليلاً حتى النضج

ضعي الكشري في طبق التقديم وعلى الوجه البصل محمر و حمص وصلصة مع طبق من الدقة ويمكن إضافة خبز محمص وبالهنا والشفا.