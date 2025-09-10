قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدردير يفتح النار علي حسام حسن والسبب مصطفى محمد
تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة
الخارجية الإيرانية: طهران تقدر الدور المصري بشأن برنامجنا النووي
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفيي أبنوب المركزي والمبرة للتأمين الصحي بأسيوط
تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو
ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.2% لشهر أغسطس 2025
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف
الطائرة الأولى من صفقة مصر للطيران الجديدة مع إيرباص تظهر بفرنسا.. شاهد
إسرائيل تتحدى واشنطن وتبرر اغتيال قادة حماس في الدوحة أمام مجلس الأمن
الغارة الإسرائيلية على الدوحة.. تحول خطير في قواعد الاشتباك يهدد الوساطة القطرية واستقرار المنطقة
مصطفى الفقي: إسرائيل تتجنب مواجهة مصر.. والقاهرة قوة عاقلة في محيط مضطرب
بالصور

أسرار الطعم اللذيذ.. طريقة عمل الكشري

الكشري
الكشري
اسماء محمد

يعد الكشري من الأكلات الشهية التى يحبها الكبار والصغار فهو من أشهر الأكلات الشعبية التي يحبها السياح من مختلف أنحاء العالم.

نعرض لكم طريقة عمل الكشري من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل الكشري المصري

مقادير الكشري

 1 ك أرز مصري

 ½ ك عدس بجبة

 بصل أحمر جوانح

 كيس مكرونة مرمرية

 كيس مكرونة إسباجتي مسلوقة

 ½ ك شعرية متحمرة

حمص مسلوق

ثوم مفروم

 عيش شامي مقلي

 ماء مغلي

 زيت

 كمون

كزبرة

 ملح

 فلفل اسود 

 زيت للقلي

للصلصة:

 طماطم مبشورة 

عصير طماطم

 ثوم مفروم

 سكر

كمون

 خل

شطة

زيت

 ملح

فلفل اسود 

للدقة:

خل

 زيت

كمون

كزبرة

 ملح

 ماء

الكشري

طريقة عمل الكشري 

 شوحى البصل في حلة بها زيت ساخن  ضيفي الملح والفلفل الأسود و الثوم والكزبرة ناشفة والكمون وقسمي زيت قلي البصل ثلاث أجزاء لأنه سر الطعم الشهي.

في حلة أخرى على النار أضيفي ماء ساخن ثم العدس بجبة ثم الشعرية المكرونة المرمرية ثم الأرز المصري ثم ماء ساخن و ملح.

اتركي المكونات على النار حتى تمام الطهي.

للدقة:

ضعي زيت قلي البصلفي حلة على النار ثم الثوم المفروم والكزبرة و الملح, الفلفل الاسود والكمون وقلبي حتى يتغير اللون ثم  اضيفي خل وماء مغلي.

للصلصة:

ضعي زيت قلي البصل في حلة على النار وضيفي الطماطم مبشورة وعصير الطماطم والكمون والكزبرة والسكر و الملح والفلفل الأسود.

كشري

الشطة

 ضعي زيت قلي البصل في وعاء على النار وضعى عليه الشطة وقلبي قليلاً حتى النضج 

ضعي الكشري في طبق التقديم وعلى الوجه البصل محمر  و حمص وصلصة مع طبق من الدقة ويمكن إضافة خبز محمص وبالهنا والشفا.

الكشري طريقة عمل الكشري الشيف أميرة شنب زى المحلات كشري مصري

