طريقة عمل خبز سندوتشات لذيذ وسهل

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل خبز بيتي بان بالزبدة وهو من الأنواع التي يمكنك الأعتماد عليها لعمل السندوتشات.

مقادير خبز بيتي بان بالزبدة

● 3 كوب دقيق

● 3 ملعقة كبيرة زبدة

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● بيضة

● فانيليا

● ماء للعجن

● رشة ملح

● 3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

● 1 ملعقة كبيرة سكر

● ماء لدهن الوجه









طريقة تحضير خبز بيتي بان بالزبدة

يخلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والملح والسكر واللبن البودرة

تضاف البيضة والفانيليا والزبدة والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

تغطى العجينة وتترك لتتخمر

يشكل الخليط أصابع صغيرة وتغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى

يدهن الوجه بالماء

يوضع الخبز في الفرن حتى تمام النضج .



