مرأة ومنوعات

سر شباب إيناس الدغيدي.. ما هى حقنة الخلايا الجذعية للنضارة والجمال

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي
هاجر هانئ

تصدرت المخرجة إيناس الدغيدي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها الزواج من رجل أعمال مما أثار الدهشة و الجدل بين متابعيها.

ظهرت إيناس الدغيدي خلال الاحتفال بزفافها بإطلالة شبابية على الرغم من تخطيها الـ ٧٠ عاما، لكنها أكدت في تصريحات سابقة أنها تخضع لجلسات حقن الخلايا الجذعية التي جعلتها تتمتع بنضارة وجمال.


 سر شباب إيناس الدغيدي

نستعرض فيما يلي كل ما تود معرفته عن حقنة الخلايا الجذعية لمكافحة علامات الشيخوخة.

يعتبر الجمال والشباب الذي لا ينتهي مع الخلايا الجذعية الحيوية العلاج المضاد للشيخوخة هو اختيار الأشخاص المعاصرين والاستبدال المثالي للعمليات الجراحية التجميلية.

ويوفر العلاج المتقدم المضاد للشيخوخة نتائج لا تصدق لعمليات شيخوخة بشرة الوجه مع تسريع تجديد الأنسجة وتنشيط الجسم والأعضاء بأكملها، ويعمل حقن الخلايا الجذعية المضاد للشيخوخة كأداة معتمدة لمظهرك الجديد والجميل.

المخرجة ايناس الدغيدي

ويهدف العلاج بالخلايا الجذعية المضادة للشيخوخة إلى إبطاء عمليات شيخوخة جلد الوجه وعكسها:

جلد فضفاض للغاية

فقدان ملامح الوجه

خطوط القلق وأنواع أخرى من التجاعيد

بشرة مترهلة

تصبغ

يساعد علاج الخلايا الجذعية على استبدال خلايا جلد الوجه التالفة بخلايا جديدة - تدريجيا ولفترة طويلة.

ويوفر العلاج بالخلايا الجذعية لمكافحة الشيخوخة تحسينات تدريجية في عمليات جسمك بأكملها، وهو ما ينعكس بالضرورة في وجهك وشبابك، وتعزز خدمات حقن الخلايا الجذعية الإضافية لجمال الوجه ونضارته التأثير الكلي دون أدنى شك.

إجراء الخلايا الجذعية ليس مجرد علاج صيانة لفترة قصيرة، إنه إجراء يطلق عمليات التجديد العميق في الجسم من أجل صحتك، أولا وقبل كل شيء.

ايناس الدغيدي

الطريق إلى الجمال والشباب معقد حقا ويتطلب جهدا، فالعلاج بالخلايا الجذعية المضادة للشيخوخة هو أحد الإجراءات من مجموعة متنوعة من الإجراءات التي يجب عليك اتباعها، لإبطاء عملية الشيخوخة.

المصدر: ‏vitality-stemcells

إيناس الدغيدي المخرجة إيناس الدغيدي سر شباب إيناس الدغيدي زفاف إيناس الدغيدي

