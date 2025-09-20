شقيقة هنا الزاهد تستعرض أناقتها في حفل خطوبتها.. شاهد إطلالتها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حفل خطوبة نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد مساء أمس وسط حضور الأهل و الأصدقاء.

إطلالة شقيقة هنا الزاهد

تألقت نور الزاهد في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأبيض الذي حمل بعض التطريزات الراقية.

انتعلت نور الزاهد حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها ومنحتها لوك متكامل.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شقيقة هنا الزاهد على شعرها المنسدلا على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.