قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التهديد بإغتيال زعيمهم .. أول رد للحوثيين علي وزير دفاع الاحتلال
مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي
خبير آثار يكشف رفض تركيب كاميرات داخل المخازن ومعامل الترميم
الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
أحمد حسن يكشف موعد ومكان بطولة السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم
تزوجها وأخذ سيارتها وأموالها.. بريطانية تستغيث بعد تعرضها للنصب من مصري
شوبير عن فوز الأهلي على سيراميكا : بداية العودة
مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية
تأشيرة ذهبية بمليون دولار.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمنح استثناءات للأجانب
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
أسماء عبد الحفيظ

في زمن أصبحت فيه الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، تحول التسوق الإلكتروني من رفاهية إلى عادة يومية يمارسها الملايين حول العالم، بضغطة زر واحدة، يمكن أن يصل أي منتج إلى باب منزلك خلال ساعات، من الملابس والإكسسوارات إلى الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية. 

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

ورغم ما يحمله هذا العالم الرقمي من سهولة وسرعة، إلا أنه يخفي في طياته مخاطر حقيقية، أبرزها التسوق الإلكتروني غير الواعي.

حذرت خبيرة التنمية البشرية هبة شمندى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من التسوق الإليكتروني غير الواعي، وقالت تقوم منصات التسوق على استراتيجيات مدروسة بعناية لجذب المستهلكين، بدءًا من العروض المغرية والتخفيضات الوهمية، مرورًا بالإعلانات الموجهة التي تظهر في كل مرة تفتح فيها هاتفك. 

هذه الحيل النفسية تجعل المستهلك يشعر بحاجة ملحة إلى الشراء، حتى لو لم يكن المنتج ضروريًا له في الأساس. ومع تكرار الأمر، تتحول العملية إلى عادة قد تصل إلى حد الإدمان.

 أضرار التسوق الإلكتروني دون وعي

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

من أبرز أضرار التسوق الإلكتروني دون وعي هو الاستنزاف المالي. فالمستخدم يظن أنه يدفع مبالغ صغيرة متفرقة، لكن مع مرور الوقت يجد نفسه قد أنفق ميزانية شهرية كاملة على منتجات ثانوية. بعض الأشخاص يقعون في فخ الديون واستخدام بطاقات الائتمان بشكل مفرط، ما يثقل كاهلهم بأقساط وفوائد لا تنتهي.

الأمر لا يتوقف عند الجانب المادي فحسب، بل يمتد إلى الجانب النفسي. إذ يشعر الكثيرون بالندم بعد إتمام عملية الشراء، خاصة حين يدركون أن المنتج لم يكن ضروريًا أو أنه لم يحقق توقعاتهم. هذا الشعور المتكرر بالذنب قد يترك أثرًا نفسيًا سلبياً ويؤدي إلى القلق والإحباط.

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

كما أن كثرة العروض والخيارات تُربك عقل المستهلك، فيجد نفسه يقضي ساعات طويلة في التصفح والمقارنة، وهو ما يضيع وقتًا ثمينًا يمكن استثماره في أنشطة أكثر فائدة. والأسوأ من ذلك، أن بعض المواقع غير الموثوقة تستغل اندفاع المستهلكين فتبيع منتجات مقلدة أو رديئة، أو حتى تقع حالات نصب إلكتروني صريح.

للخروج من هذا الفخ، ينصح الخبراء بعدة خطوات بسيطة لكنها فعّالة:

  • وضع ميزانية محددة للتسوق وعدم تجاوزها مهما كانت العروض مغرية.
  • التريث قبل الضغط على زر الشراء، ومنح النفس 24 ساعة للتفكير: هل هذا المنتج ضروري حقًا؟
  • الاعتماد على قائمة مشتريات مسبقة بدلاً من التصفح العشوائي.
  • شراء المنتجات من مواقع موثوقة فقط، ومراجعة تقييمات المستهلكين قبل اتخاذ القرار.
التسوق الإلكتروني الهواتف الذكية التسوق الإلكتروني غير الواعي أضرار التسوق الإلكتروني دون وعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

عمومية الأهلي

وجودك قرار مش اختيار.. عمومية الأهلي تضع الخطيب في خانة اليك.. تفاصيل

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

ترشيحاتنا

روسيا

أول تعليق من روسيا على إتهام إستونيا لها بإختراق المجال الجوي

أحمد الشرع

أحمد الشرع: لا أثق في إسرائيل.. واستهدافها وزارة الدفاع السورية إعلان حرب

الرئيس السوري

الرئيس السوري: ليس أمامنا خيار سوى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل

بالصور

الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025..تجنب الانسحاب أو التلميح

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد