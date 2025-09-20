في زمن أصبحت فيه الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، تحول التسوق الإلكتروني من رفاهية إلى عادة يومية يمارسها الملايين حول العالم، بضغطة زر واحدة، يمكن أن يصل أي منتج إلى باب منزلك خلال ساعات، من الملابس والإكسسوارات إلى الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية.

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

ورغم ما يحمله هذا العالم الرقمي من سهولة وسرعة، إلا أنه يخفي في طياته مخاطر حقيقية، أبرزها التسوق الإلكتروني غير الواعي.

حذرت خبيرة التنمية البشرية هبة شمندى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من التسوق الإليكتروني غير الواعي، وقالت تقوم منصات التسوق على استراتيجيات مدروسة بعناية لجذب المستهلكين، بدءًا من العروض المغرية والتخفيضات الوهمية، مرورًا بالإعلانات الموجهة التي تظهر في كل مرة تفتح فيها هاتفك.

هذه الحيل النفسية تجعل المستهلك يشعر بحاجة ملحة إلى الشراء، حتى لو لم يكن المنتج ضروريًا له في الأساس. ومع تكرار الأمر، تتحول العملية إلى عادة قد تصل إلى حد الإدمان.

أضرار التسوق الإلكتروني دون وعي

من أبرز أضرار التسوق الإلكتروني دون وعي هو الاستنزاف المالي. فالمستخدم يظن أنه يدفع مبالغ صغيرة متفرقة، لكن مع مرور الوقت يجد نفسه قد أنفق ميزانية شهرية كاملة على منتجات ثانوية. بعض الأشخاص يقعون في فخ الديون واستخدام بطاقات الائتمان بشكل مفرط، ما يثقل كاهلهم بأقساط وفوائد لا تنتهي.

الأمر لا يتوقف عند الجانب المادي فحسب، بل يمتد إلى الجانب النفسي. إذ يشعر الكثيرون بالندم بعد إتمام عملية الشراء، خاصة حين يدركون أن المنتج لم يكن ضروريًا أو أنه لم يحقق توقعاتهم. هذا الشعور المتكرر بالذنب قد يترك أثرًا نفسيًا سلبياً ويؤدي إلى القلق والإحباط.

كما أن كثرة العروض والخيارات تُربك عقل المستهلك، فيجد نفسه يقضي ساعات طويلة في التصفح والمقارنة، وهو ما يضيع وقتًا ثمينًا يمكن استثماره في أنشطة أكثر فائدة. والأسوأ من ذلك، أن بعض المواقع غير الموثوقة تستغل اندفاع المستهلكين فتبيع منتجات مقلدة أو رديئة، أو حتى تقع حالات نصب إلكتروني صريح.

للخروج من هذا الفخ، ينصح الخبراء بعدة خطوات بسيطة لكنها فعّالة: