في 10 دقائق.. طريقة تحضير مكرونة بصوص الفلفل والكزبرة

تعد المكرونة من الأكلات المميزة التي يمكن تقديمها بطرق مختلفة وشهيه.

وإليكم طريقة تحضير المكرونة بصوص الفلفل والكزبرة.

مقادير المكرونة بصوص الفلفل والكزبرة

مكرونة اسباجيتي

شرائح ثوم

زيت زيتون

فلفل حار أحمر وأخضر

ملح وفلفل

ماء سلق المكرونة

كزبرة مفروم ناعم

شطة مجروشة

جبنة رومي مبشورة

طماطم شيري

طريقة تحضير مكرونة بصوص الفلفل والكزبرة

شوحي الثوم الشرائح في زيت الزيتون ثم يضاف الفلفل الحار

قلبيهم جيدا ثم ضيفي الطماطم الشيري ثم المكرونة وماء سلق المكرونة

تضاف الشطة المجروشة والجبنة الرومي والكزبرة الخضرا وتقلب جيدا

وتقدم المكرونة وتزين بالجبنة