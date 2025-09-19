نصائح للأمهات.. احترسي من هذه الأكلات في اللانش بوكس

كل ما ترغب به الأمهات هو الحفاظ على سلامة أطفالها وصحتهم ونموهم، ولكن عندما يتعلق الأمر بنظامهم الغذائي، قد يختلط الأمر أحيانًا، فخياراتك الغذائية لأطفالك قد تؤثر بشكل كبير على صحتهم، ورغم أن بعض الأطعمة قد تبدو غير ضارة، إلا أنها في الواقع قد تضر أكثر مما تنفع، من السهل إغفال المخاطر المحتملة، خاصةً عندما تُسوّق بعض الأطعمة على أنها مناسبة للأطفال أو مغذية، لكن الحقيقة هي أن بعض هذه الأطعمة الخطيرة قد تعرض صحة طفلك للخطر.

أكلات لا يفضلها وضعها في اللانش بوكس

الفواكه والخضروات

عند تقديم الفواكه والخضراوات، انتبه لشكلها وحجمها، تجنب إعطاء طفلك:

حبات الذرة كاملة أو غير مقطعة

طماطم كرزية أو عنبية غير مقطعة

الجزر أو التفاح النيء في قطع كبيرة

قطع كاملة من الفاكهة المعلبة

العنب غير المقطوع، والتوت، والكرز، أو كرات البطيخ

الفواكه المجففة غير المطبوخة، مثل الزبيب

ولجعل هذه الأطعمة أكثر أمانًا، قومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة وسهلة التحكم، ثم قومي بطهي الخضروات الصلبة لتليينها.

المكسرات والبذور كاملة أو مقطعة

كما إن تناول المشروبات السكرية بانتظام قد يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية:

زيادة الوزن غير الصحية والسمنة: يساهم تناول السكر الزائد في زيادة الوزن، مما قد يؤدي إلى حالات خطيرة مثل أمراض القلب ومشاكل الكبد والسكري.

أمراض القلب: يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى إتلاف الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

تسوس الأسنان: تعمل المشروبات السكرية على تعزيز نمو البكتيريا في الفم، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان.

الكبد الدهني: يمكن أن يؤدي تناول السكر الزائد إلى تراكم الدهون في الكبد، مما يضعف وظيفته.