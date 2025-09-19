قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
روسيا.. اشتعال النيران في مستودع للدهانات على مساحة 300 متر مربع
نصائح للأمهات.. احترسي من هذه الأكلات في اللانش بوكس

نهى هجرس

كل ما ترغب به الأمهات هو الحفاظ على سلامة أطفالها وصحتهم ونموهم، ولكن عندما يتعلق الأمر بنظامهم الغذائي، قد يختلط الأمر أحيانًا، فخياراتك الغذائية لأطفالك قد تؤثر بشكل كبير على صحتهم، ورغم أن بعض الأطعمة قد تبدو غير ضارة، إلا أنها في الواقع قد تضر أكثر مما تنفع، من السهل إغفال المخاطر المحتملة، خاصةً عندما تُسوّق بعض الأطعمة على أنها مناسبة للأطفال أو مغذية، لكن الحقيقة هي أن بعض هذه الأطعمة الخطيرة قد تعرض صحة طفلك للخطر.

أكلات لا يفضلها وضعها في اللانش بوكس

الفواكه والخضروات
عند تقديم الفواكه والخضراوات، انتبه لشكلها وحجمها، تجنب إعطاء طفلك:

حبات الذرة كاملة أو غير مقطعة

طماطم كرزية أو عنبية غير مقطعة

الجزر أو التفاح النيء في قطع كبيرة

قطع كاملة من الفاكهة المعلبة

العنب غير المقطوع، والتوت، والكرز، أو كرات البطيخ

الفواكه المجففة غير المطبوخة، مثل الزبيب

ولجعل هذه الأطعمة أكثر أمانًا، قومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة وسهلة التحكم، ثم قومي بطهي الخضروات الصلبة لتليينها.

المكسرات والبذور كاملة أو مقطعة

كما إن تناول المشروبات السكرية بانتظام قد يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية:

زيادة الوزن غير الصحية والسمنة: يساهم تناول السكر الزائد في زيادة الوزن، مما قد يؤدي إلى حالات خطيرة مثل أمراض القلب ومشاكل الكبد والسكري.

أمراض القلب: يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى إتلاف الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

تسوس الأسنان: تعمل المشروبات السكرية على تعزيز نمو البكتيريا في الفم، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان.

الكبد الدهني: يمكن أن يؤدي تناول السكر الزائد إلى تراكم الدهون في الكبد، مما يضعف وظيفته.

لانش بوكس أكلات ضارة للاطفال أكلات غير صالحه للتنس بوكس

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

