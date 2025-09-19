قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شراء وحدات سكنية.. الداخلية تنفي صلتها بجمعية تضرر منها مواطن بدمياط
مع نهاية موسم الصيف.. ارتفاع الأمواج يغلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني في دارفور.. تفاصيل
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92 بالدوري؟
أعضاء الأهلي يشاركون في عمومية تعديلات النظام الأساسي.. صور
توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في عمومية تعديلات قانون الرياضة.. صور
جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات القلبية بين الشباب
ما هو Gemini وما هي أبرز ميزاته؟
اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال للتوقف الفوري عن شن أي غارات والانسحاب الكامل
سفير كوريا الجنوبية: العلاقات مع مصر تشهد طفره تصنيعية كبيرة
أهم حدث فى القرن الـ 21.. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات القلبية بين الشباب

جمال شعبان
جمال شعبان
هاجر هانئ

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن سر انتشار الجلطات القلبية و الموت المفاجئ بين الشباب في هذه الأيام.

كتب جمال شعبان في منشوره:"كلنا بنسمع أخبار وفاة شباب يومياً بأزمات قلبية رغم المفترض إن الازمة القلبية بتصيب الكبار أكتر .. ليه كدا ؟!."

أضاف:" بداية لازم نعرف ايه هي أسباب الأزمة القلبية الشائعة عموماً ؟ أولاً : عوامل قابلة للتعديل مثل ارتفاع الضغط، مرض السكر، التدخين، الكولسترول الضار والدهون، البدانة والحياة الخاملة، وعدم ممارسة الرياضة.

ثانياً عوامل غير قابلة للتعديل مثل التقدم بالعمر: فكلنا معرضين لتصلب وضيق الشرايين القلبية بعد عمر ٥٥، التاريخ العائلي والاستعداد الوراثي وجود تاريخ مرض قلبي  مبكر مثل وجود أزمات قلبية عند الأخ أو الأب بعمر الشباب

الحالة  دي بتنبهنا لموضوع زيادة الدهون  العائلي."

7 علامات تنذر بأمراض القلب.. لا تتجاهلها

أكد جمال شعبان:"معظم أسباب احتشاء العضلة القلبية [95%] تنجم عن حدوث جلطة داخل الشريان التاجي والجلطة غالبا لا تحدث  على بطانة شريانية سليمة بل تصيب الشريان المتصلب الممتلئ بالدهون،

ليه بنشوف الأزمات بعمر الشباب ؟؟ نمط الحياة تغير كتير عن زمان مثلاً: وجود السيارة خلانا نقلل  كتير من كمية المشي وبالتالي حصل خمول بنشاط الجسم وحركته وانخفض معدل حرق الدهون بالجسم، مثال تاني: وجود مطاعم  الفاست فود والديليڤري والشاورما والأكل الغربي والبطاطس الشيبسي والأكل المشبع بالدسم والسمن الصناعي والزيوت المهدرجة كل الحاجات دي  بتخلي الدهون تتراكم بسرعة داخل شرايين القلب وتزيد فرصة حدوث أزمة قلبية،مثال تالت: عادة منتشرة  كتير بقت زي الإدمان حتي كتير من الدكاترة متورطين فيها و هي التدخين

سواء السجاير أو الشيشة اللي  فيها استنشاق للغاز السام للرئتين وضرر وضرار  والعقل اللي فيه ذرة منطق لا يرضي عنها، مثال رابع وكتير من قلب الواقع  وهو الزعل والتوتر بحكم ظروف الحياة المعاصرة الحالية  والصراع المادي والواحد شايل فوق همومه وزيادة، الزعل والتوتر بيرفع مادة الأدرينالين بالجسم اللي بتسرع القلب وبتستهلك طاقته وبتقبض الأوعية بالجسم بترفع الضغط وبتسرع تراكم الدهون بالشرايين ناس كتير بتجي لها جلطة في الشرايين وأزمة قلبية نتيجة الزعل."

«إوعى تضرب مراتك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية


 

وأضاف :"كل  الأسباب دي إذا سيطرنا عليها .. اكيد هتتراجع نسبة حدوث السكتات القلبية، نقطة أخيرة:حوالي [5%] من الازمات القلبية تحدث نتيجة أسباب اخرى غير الجلطة .. مثل التشوه الخلقي بشرايين القلب أو وجود الجسر العضلي فوق الشريان القلبي أو التهاب الشرايين التاجية."

جمال شعبان الجلطات القلبية الأزمة القلبية الجلطة جلطة القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل كنس البيت ليلا

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

ترشيحاتنا

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

وزارة الاوقاف

نننشر نص موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 20 مسجدا جديدا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

بالصور

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد