انتبه.. 5 أسباب وراء الشعور بالإرهاق الدائم

الإرهاق الشديد، يتسبب في صعوبة الاستيقاظ صباحًا والذهاب إلى العمل وممارسة الأنشطة المعتادة ومواصلة يومك، ويُشعرك الإرهاق برغبة عارمة في النوم، ولكنك قد لا تشعر بالانتعاش بعد الراحة أو النوم.

اسباب الإرهاق الدائم

يمكن للعديد من الحالات والاضطرابات والأدوية وعوامل نمط الحياة أن تُسبب التعب، قد يكون التعب مؤقتًا، أو قد يكون حالة مزمنة (تستمر ستة أشهر أو أكثر)، قد تتمكن من علاج التعب بسرعة بتغيير نظامك الغذائي، أو أدويتك، أو ممارسة الرياضة، أو عادات نومك، إذا كانت حالة طبية كامنة تُسبب التعب، فيمكن لمقدم الرعاية الصحية عادةً علاج الحالة أو مساعدتك في إدارتها.

تشمل أسباب التعب ما يلي:

عادات نمط الحياة

قد تُسهم بعض عوامل نمط الحياة في الشعور بالإرهاق، وتشمل هذه العوامل:

سوء التغذية.

الإفراط في تناول الأدوية

ضغط .

الإرهاق .

نمط الحياة غير النشط (المستقر) .

اضطراب الرحلات الجوية الطويلة .

اضطرابات النوم

قد تُسبب بعض اضطرابات النوم إرهاقًا طويل الأمد وتعبًا شديدًا. وتشمل هذه الاضطرابات:

أرق .

انقطاع التنفس أثناء النوم .

النوم القهري .

اضطراب النوم بسبب العمل بنظام الورديات.

المصدر Cleveland clinic