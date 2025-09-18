قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

آية التيجي

تمثل الرطوبة بيئة خصبة لانتشار السوس داخل مواد الغذاء الأساسية أو ما يُعرف بـ «الخزين»، حيث تُعدّ الحبوب مثل الأرز والقمح والبقوليات والدقيق الأكثر عرضة للإصابة بآفات التخزين. 

لكن خبراء التغذية أشاروا، إلى أن هناك طرقًا طبيعية وبسيطة تساعد على التخلص من السوس والحفاظ على الخزين طازجًا وخاليًا من الحشرات، وفقًا لما نشر في موقع Times of India، وتشمل ما يلي :

ـ الفلفل الأحمر المجفف مع الدقيق:
الفلفل الأحمر المجفف يعمل كـ طارد طبيعي للحشرات. عند وضع 2-3 حبات كاملة داخل وعاء الدقيق، تمنع رائحته النفاذة تكاثر السوس والحشرات الصغيرة.

ـ الملح لامتصاص الرطوبة:
الرطوبة من أبرز أسباب جذب السوس إلى الحبوب. لذا، يُنصح بوضع كمية قليلة من الملح داخل كيس قماشي أو علبة صغيرة في برطمانات الأرز والبقوليات، حيث يساعد على الحفاظ على بيئة جافة تمنع نمو الآفات.

ـ أوراق الغار للبقوليات:
إضافة أوراق الغار المجففة داخل علب العدس والحمص والفاصوليا تمنحها رائحة طبيعية تمنع دخول الحشرات وتساعد على حفظ البقوليات لفترة أطول.

ـ أعواد الكبريت وزيت الخردل:
يحتوي الكبريت الموجود في أعواد الكبريت على خصائص فعالة لطرد السوس من الدقيق. 

أما زيت الخردل، فيُستخدم بضع قطرات منه مع البقوليات قبل التخزين لتشكيل طبقة واقية تمنع الرطوبة وتحافظ على الحبوب سليمة.

الوقاية أهم من العلاج

ويؤكد الخبراء أن الالتزام بهذه الطرق الطبيعية يساهم في حماية الخزين من السوس، والحفاظ على الحبوب والبقوليات والدقيق طازجة وصالحة للاستخدام لفترات أطول دون الحاجة للمواد الكيميائية.

