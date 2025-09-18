بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

تمثل الرطوبة بيئة خصبة لانتشار السوس داخل مواد الغذاء الأساسية أو ما يُعرف بـ «الخزين»، حيث تُعدّ الحبوب مثل الأرز والقمح والبقوليات والدقيق الأكثر عرضة للإصابة بآفات التخزين.

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

لكن خبراء التغذية أشاروا، إلى أن هناك طرقًا طبيعية وبسيطة تساعد على التخلص من السوس والحفاظ على الخزين طازجًا وخاليًا من الحشرات، وفقًا لما نشر في موقع Times of India، وتشمل ما يلي :

ـ الفلفل الأحمر المجفف مع الدقيق:

الفلفل الأحمر المجفف يعمل كـ طارد طبيعي للحشرات. عند وضع 2-3 حبات كاملة داخل وعاء الدقيق، تمنع رائحته النفاذة تكاثر السوس والحشرات الصغيرة.

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

ـ الملح لامتصاص الرطوبة:

الرطوبة من أبرز أسباب جذب السوس إلى الحبوب. لذا، يُنصح بوضع كمية قليلة من الملح داخل كيس قماشي أو علبة صغيرة في برطمانات الأرز والبقوليات، حيث يساعد على الحفاظ على بيئة جافة تمنع نمو الآفات.

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

ـ أوراق الغار للبقوليات:

إضافة أوراق الغار المجففة داخل علب العدس والحمص والفاصوليا تمنحها رائحة طبيعية تمنع دخول الحشرات وتساعد على حفظ البقوليات لفترة أطول.

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

ـ أعواد الكبريت وزيت الخردل:

يحتوي الكبريت الموجود في أعواد الكبريت على خصائص فعالة لطرد السوس من الدقيق.

أما زيت الخردل، فيُستخدم بضع قطرات منه مع البقوليات قبل التخزين لتشكيل طبقة واقية تمنع الرطوبة وتحافظ على الحبوب سليمة.

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

الوقاية أهم من العلاج

ويؤكد الخبراء أن الالتزام بهذه الطرق الطبيعية يساهم في حماية الخزين من السوس، والحفاظ على الحبوب والبقوليات والدقيق طازجة وصالحة للاستخدام لفترات أطول دون الحاجة للمواد الكيميائية.