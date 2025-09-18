قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
بوتين : أكثر من 700 ألف جندي روسي على خطوط القتال في أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
آية التيجي

تعتبر طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة من الأكلات المصرية التقليدية التي يفضلها الكثيرون، خاصة في فصل الشتاء، حيث تمنح الجسم دفئًا وقيمة غذائية عالية. 

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة وهي وصفة سهلة التحضير، ويمكن تجهيزها بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت.

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

المكونات:

نصف كيلو فاصوليا بيضا مسلوقة

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ثمرة طماطم مبشورة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون

زيت أو سمنة للطهي

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة التحضير:

ـ في إناء على النار، سخني ملعقة زيت أو سمنة وضيفي البصلة المفرومة مع الثوم حتى يصفر لونها.

ـ أضيفي اللحمة المفرومة وقلبي جيدًا حتى تنضج ويتغير لونها.

ـ ضيفي صلصة الطماطم والطماطم المبشورة وقلبي، ثم تبلي بـ الملح والفلفل الأسود والكمون.

ـ أضيفي الفاصوليا البيضا المسلوقة مع كوب ماء واتركيها تغلي على نار هادئة حتى تتجانس المكونات.

ـ قدمي الطبق ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

نصيحة الشيف نجلاء الشرشابي لتحضير الفاصوليا البيضاؤ باللحمة المفرومة

تنصح الشيف نجلاء بترك الفاصوليا تغلي على نار هادئة وقتًا كافيًا حتى تتشرب من الصلصة والبهارات، مما يمنحها طعمًا مميزًا ولذيذًا.

طريقة عمل الفاصوليا البيضا الفاصوليا البيضاء باللحمة وصفات نجلاء الشرشابي أكلات سهلة الفاصوليا البيضاء باللحمة المفرومة أكلات مصرية أكلات سهلة وسريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

المتهم

كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

ترشيحاتنا

مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي

الأفريقي للتنمية" يستثمر 25 مليون دولار في أسهم صندوق صرف العملات العالمي TCX

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 18-9-2025

سعر الفضة

الملاذ الآمن: بعد صعود تاريخي… الفضة تتراجع بفعل جنى الأرباح

بالصور

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد