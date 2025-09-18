شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

تعتبر طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة من الأكلات المصرية التقليدية التي يفضلها الكثيرون، خاصة في فصل الشتاء، حيث تمنح الجسم دفئًا وقيمة غذائية عالية.

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة وهي وصفة سهلة التحضير، ويمكن تجهيزها بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت.

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

المكونات:

نصف كيلو فاصوليا بيضا مسلوقة

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ثمرة طماطم مبشورة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون

زيت أو سمنة للطهي

طريقة التحضير:

ـ في إناء على النار، سخني ملعقة زيت أو سمنة وضيفي البصلة المفرومة مع الثوم حتى يصفر لونها.

ـ أضيفي اللحمة المفرومة وقلبي جيدًا حتى تنضج ويتغير لونها.

ـ ضيفي صلصة الطماطم والطماطم المبشورة وقلبي، ثم تبلي بـ الملح والفلفل الأسود والكمون.

ـ أضيفي الفاصوليا البيضا المسلوقة مع كوب ماء واتركيها تغلي على نار هادئة حتى تتجانس المكونات.

ـ قدمي الطبق ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

نصيحة الشيف نجلاء الشرشابي لتحضير الفاصوليا البيضاؤ باللحمة المفرومة

تنصح الشيف نجلاء بترك الفاصوليا تغلي على نار هادئة وقتًا كافيًا حتى تتشرب من الصلصة والبهارات، مما يمنحها طعمًا مميزًا ولذيذًا.