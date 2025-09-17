قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

7 وصفات سلاطات مصرية لذيذة وصحية .. زيني بها سفرتك

آية التيجي

تُعتبر السلاطات المصرية جزءًا أساسيًا من أي وجبة متوازنة، فهي لا تضيف فقط قيمة غذائية عالية بل تمنح المائدة تنوعًا بصريًا يفتح الشهية. 

أشهر السلاطات المصرية وأفضلها

وتتنوع وصفات السلاطات في المطبخ المصري ما بين التقليدية والشعبية، لتلائم مختلف الأذواق وتتناسب مع الأطباق الرئيسية سواء في الغداء أو العشاء.

في هذا الدليل، نستعرض 7 سلاطات مصرية مشهورة يمكنك إعدادها بسهولة لتجعلي سفرتك أكثر تنوعًا وجاذبية.

سلطة الطحينة

ـ سلطة الطحينة:

اخلطي الطحينة مع الخل، عصير الليمون، الثوم المهروس، الملح، والكمون. أضيفي الماء تدريجيًا للحصول على القوام المطلوب، وزيني بزيت الزيتون أو البابريكا.

السلطة البلدي بالمزة المصرية

ـ السلطة البلدي بالمزة المصرية:

قطعي الطماطم، الخيار، البصل، والفلفل الأخضر إلى مكعبات صغيرة، ثم أضيفي عصير الليمون، الزيت، والملح. يمكن إضافة نعناع مجفف أو سماق لمذاق مميز.

سلطة الزبادي بالخيار

ـ سلطة الزبادي بالخيار:

ابشري الخيار وأضيفيه إلى الزبادي مع الملح، الفلفل، والثوم المفروم، ثم رشي النعناع المجفف وقلبي جيدًا.

سلطة الذرة بالليمون

ـ سلطة الذرة بالليمون:

اخلطي الذرة المسلوقة مع البصل المفروم، الطماطم، والبقدونس، وأضيفي عصير الليمون، الزيت، والكمون. تقدم باردة.

سلطة الجرجير بالرمان

ـ سلطة الجرجير بالرمان:

اغسلي الجرجير جيدًا وصفيه، ثم أضيفي إليه حبوب الرمان مع عصير الليمون، زيت الزيتون، ورشة ملح.

سلطة البنجر

ـ سلطة البنجر:

اسلقي البنجر ثم قشريه وقطعيه مكعبات صغيرة، وأضيفي إليه الثوم المهروس، الخل، الزيت، الكمون، والملح. تبرد وتقدم باردة.

سلطة البصل الأحمر بالخل

ـ سلطة البصل الأحمر بالخل:

قطعي البصل الأحمر شرائح رفيعة وانقعيه في الخل مع رشة ملح وسكر لمدة 10 دقائق. هذه السلطة مثالية مع الأطباق الدسمة كاللحوم والفسيخ.

وإضافة السلاطات المصرية التقليدية إلى وجباتك اليومية لا يقتصر على تعزيز الطعم فقط، بل يساهم أيضًا في تقديم وجبة متوازنة وصحية. جربي هذه الوصفات السهلة والمتنوعة لتستمتعي بسفرة غنية وشهية.

وفاة مEبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن

مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر

