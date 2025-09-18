سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق تخزين البامية للحفاظ على طعمها الطازج وقيمتها الغذائية أطول فترة ممكنة، خاصة مع صعوبة توافرها طوال العام.

طرق تخزين البامية

ولأن البامية من الخضروات الحساسة التي تفسد بسرعة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، نستعرض فيما يلي أبرز طرق حفظ وتخزين البامية من مصادر أجنبية موثوقة، سواء بالتبريد أو التجميد أو التعليب وحتى التجفيف، وفقا لما نشر في موقع “MasterClass”، وتشمل ما يلي :

ـ التبريد قصير المدى (Refrigeration):

تُخزن البامية الطازجة غير المغسولة داخل كيس بلاستيكي مثقوب في درج الثلاجة.

يفضل تغليفها بمنشفة ورقية لتقليل الرطوبة.

مدة صلاحيتها بالتبريد لا تتجاوز 2 – 3 أيام قبل أن تفقد القرمشة.

ـ التجميد (Freezing):

غسل البامية جيدًا ثم تقليمها وإجراء عملية بلانش (Blanching) في ماء مغلي لعدة دقائق.

تبريدها سريعًا بماء مثلج، ثم تجفيفها ووضعها في أكياس محكمة الإغلاق بعد تفريغ الهواء.

بهذه الطريقة يمكن تخزين البامية مجمدة لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

ـ التعليب (Canning):

اختيار قرون صغيرة وطريّة، غسلها وتقليم الأطراف.

تعبئتها في برطمانات مع ماء مغلي مع إضافة القليل من الملح.

استخدام التعقيم الحراري لضمان سلامة التخزين ومنع نمو البكتيريا.

ـ التجفيف (Drying / Dehydration):

تقطيع البامية لشرائح وتجفيفها بالشمس أو في جهاز التجفيف الحراري.

تساعد هذه الطريقة على فقدان الرطوبة مع الحفاظ على القوام واللون.

ـ التغليف والتخزين في بيئة باردة:

وضع البامية في أكياس بولي بروبلين أو بولي إيثيلين مثقبة.

حفظها في درجة حرارة تتراوح بين 7 – 10°م ورطوبة معتدلة.

يمكن أن تظل صالحة حتى 10 – 12 يومًا مع الحفاظ على اللون والقوام.

ـ تخزين بذور البامية:

يُفضل خفض نسبة الرطوبة داخل البذور إلى 8 – 10% لتقليل التلف.

تخزينها في أكياس محكمة الغلق يحافظ على صلاحيتها لفترات أطول.

نصائح هامة عند تخزين البامية

ـ تجنبي غسل البامية قبل التخزين حتى لا تتعرض للرطوبة والعفن.

ـ الحرارة المرتفعة تسرّع تلف البامية، لذلك يُفضل دائمًا حفظها في بيئة باردة.

ـ إزالة الهواء من الأكياس البلاستيكية قبل التجميد يحافظ على نكهة البامية وقيمتها الغذائية.