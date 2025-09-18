عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

حذر طبيب من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة من عادة قضم الأظافر التي يتبعها كثير من الأشخاص دون إدراك خطورتها، مؤكدًا أنها قد تسبب مشاكل صحية غير متوقعة نتيجة نقل الجراثيم مباشرة إلى الجسم.

أضرار قضم الأظافر

وأوضح الطبيب، أن اضرار قضم الأظافر لا تقتصر على تشويه شكل الأظافر، بل تؤدي أيضًا إلى عدة مشاكل صحية، وفقا لما نشر في موقع Harvard Health، وتشمل ما يلي:

ـ تمزق الجلد المحيط بالأظافر وظهور شقوق صغيرة.

ـ تسهيل دخول الجراثيم والميكروبات إلى الجسم.

ـ زيادة فرص الإصابة بعدوى بكتيرية مثل السالمونيلا.

ـ رفع احتمالية انتقال الفيروسات المسببة لـ نزلات البرد وأمراض أخرى.

ـ تراكم الأوساخ والغبار أسفل الأظافر مما يضاعف الخطر عند وضعها في الفم.

طرق التخلص من عادة قضم الأظافر

وأشار الطبيب إلى أن التخلص من عادة قضم الأظافر ليس أمرًا سهلاً، لكنه ضروري لحماية الصحة. ومن أبرز الطرق التي تساعد في ذلك:

ـ شغل اليدين والفم بمضغ العلكة أو شرب الماء.

ـ ممارسة أنشطة مثل التطريز أو الرسم لتخفيف التوتر.

ـ قص الأظافر بانتظام واستخدام المبرد للحفاظ على مظهرها الصحي.

ـ تجربة طريقة الشريط المطاطي: لف شريط حول المعصم، وفي كل مرة تشعر برغبة في قضم أظافرك، قم بسحبه وتركه يرتد كتنبيه يوقفك.

تجارب شخصية

وشارك بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي Reddit تجاربهم مع قضم الأظافر، حيث أكد أحدهم أن الاهتمام بشكل الأظافر وتشذيبها يقلل الرغبة في قضمها.

بينما أوضح آخر أن طريقة الشريط المطاطي ساعدته بشكل كبير في التخلص من هذه العادة.