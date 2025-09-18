قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
24 سبتمبر.. معارضة كروان مشاكل على حبسه سنتين بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 18 سبتمبر 2025
سفير مصر الجديد في مالابو يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية
برعاية الرئيس السيسي.. وزيرة التضامن تشهد افتتاح الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي الهمم "أولادنا"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

آية التيجي

حذر طبيب من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة من عادة قضم الأظافر التي يتبعها كثير من الأشخاص دون إدراك خطورتها، مؤكدًا أنها قد تسبب مشاكل صحية غير متوقعة نتيجة نقل الجراثيم مباشرة إلى الجسم.

وأوضح الطبيب، أن اضرار  قضم الأظافر لا تقتصر على تشويه شكل الأظافر، بل تؤدي أيضًا إلى عدة مشاكل صحية، وفقا لما نشر في موقع Harvard Health، وتشمل ما يلي:

ـ تمزق الجلد المحيط بالأظافر وظهور شقوق صغيرة.

ـ تسهيل دخول الجراثيم والميكروبات إلى الجسم.

ـ زيادة فرص الإصابة بعدوى بكتيرية مثل السالمونيلا.

ـ رفع احتمالية انتقال الفيروسات المسببة لـ نزلات البرد وأمراض أخرى.

ـ تراكم الأوساخ والغبار أسفل الأظافر مما يضاعف الخطر عند وضعها في الفم.

طرق التخلص من عادة قضم الأظافر

وأشار الطبيب إلى أن التخلص من عادة قضم الأظافر ليس أمرًا سهلاً، لكنه ضروري لحماية الصحة. ومن أبرز الطرق التي تساعد في ذلك:

ـ شغل اليدين والفم بمضغ العلكة أو شرب الماء.

ـ ممارسة أنشطة مثل التطريز أو الرسم لتخفيف التوتر.

ـ قص الأظافر بانتظام واستخدام المبرد للحفاظ على مظهرها الصحي.

ـ تجربة طريقة الشريط المطاطي: لف شريط حول المعصم، وفي كل مرة تشعر برغبة في قضم أظافرك، قم بسحبه وتركه يرتد كتنبيه يوقفك.

تجارب شخصية

وشارك بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي Reddit تجاربهم مع قضم الأظافر، حيث أكد أحدهم أن الاهتمام بشكل الأظافر وتشذيبها يقلل الرغبة في قضمها.

بينما أوضح آخر أن طريقة الشريط المطاطي ساعدته بشكل كبير في التخلص من هذه العادة.

