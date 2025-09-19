قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لحم الأرانب فوائد مذهلة.. مش هتبطل تأكله

لحم الأرانب
لحم الأرانب
هاجر هانئ

لحم الأرانب من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، نظرا لمذاقها المختلف واحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان.


 

‏‎هل يمكنك تناول لحم الأرانب؟

‏‎لحم الأرنب آمن جدا للأكل عند طهيه جيدا بنفس الطريقة التي قد تطبخ بها اللحوم الحيوانية الأخرى، لكن الأشخاص في جميع أنحاء العالم لديهم آراء مختلفة بشكل كبير حول موضوع استخدام الأرانب كغذاء - على الرغم من حقيقة أن هذا الحيوان الصغير كان يأكله البشر دائما تقريبا.

‏‎قد يكون نشطاء حقوق الحيوان، وكذلك المواطنين العاديين، غير مرتاحين لتناول الأرانب لأنها يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في العديد من البلدان. في بعض المناطق، يتم التعامل مع الأرانب بشكل أفضل من غيرها: من الأفضل تربيتها في مجموعات لأنها حيوانات اجتماعية بدلا من أقفاص صغيرة مفردة، ولكن هذا يمكن أن يكون مكلفا وغير مستدام للمزارع الصغيرة.

الفرق بين لحم القطط والأرانب


 

‏‎ إيجابيات تناول لحم الأرانب

‏‎يجد معظم الأشخاص لحم الأرانب ممتعا لتناوله، لأنه يحتوي على نكهة خفيفة يمكن تتبيلها حسب الذوق واستخدامها في العديد من الأطباق، بما في ذلك اليخنة والبطاطس المقلية، الأرنب هو بروتين قليل الدسم، مما يعني أنه جيد لقلبك ولن يساهم في ارتفاع الكوليسترول في الدم أو أمراض القلب.

طريقة عمل الأرانب

‏‎ العناصر الغذائية في لحوم الأرانب

‏‎الفوائد الصحية لحوم الأرنب وفيرة، مثل معظم المنتجات الحيوانية، يعد لحم الأرانب مصدرا رائعا للبروتين، ولكن على عكس لحم البقر، لا يحتوي الأرانب على الكثير من الدهون، وفقا للمبادئ التوجيهية الغذائية لمنظمة الصحة العالمية، لا بأس من تناول اللحوم، ولكن يجب أن تأكل اللحوم الخالية من الدهون في الغالب والحصول على معظم الدهون من مصادر نباتية مثل الأفوكادو والزيوت النباتية.

‏‎بروتين. يحتوي جزء 100 جرام من لحم الأرانب على 29.1 جرام من البروتين، البروتين هو عنصر غذائي أساسي يعمل ككتلة بناء لعضلاتك وبشرتك وشعرك وأظافرك، قد يصل هذا الجزء من لحم الأرانب إلى ثلث احتياجاتك اليومية من البروتين.

‏‎فيتامين ب-12. يوجد هذا الفيتامين في اللحوم ومنتجات الألبان، وهو مهم لصنع خلايا الدم الحمراء الجديدة واستقلابها، إذا كنت تحاول تناول نظام غذائي أكثر صحة للقلب وتوقفت عن تناول العديد من اللحوم كما اعتدت، فقد لا تحصل على ما يكفي من فيتامين ب-12، عندما تأكل لحم الأرانب، فإنك تستهلك البروتين والفيتامينات الأساسية والمعادن دون تناول الكثير من الدهون غير الصحية الموجودة في اللحوم الأخرى.

‏‎السيلينيوم. يحتاج معظم البالغين إلى 55 ميكروغرام يوميا من هذا المغذي الذي يعزز الجهاز المناعي ويساعد على وظيفة الغدة الدرقية الصحية، يحتوي لحم الأرنب على 38.5 ميكروغرام لكل 100 جرام، مما يجعله مصدرا رائعا للسيلينيوم.

المصدر:webmd


 


 

