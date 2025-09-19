قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بخلاف السكني.. زيادة جديدة خلال شهور في الإيجار القديم| تفاصيل
جيش الاحتلال ينشر تذكيرا هاما إلى سكان مدينة غزة وأحيائها
وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون المصري-السعودي لمواجهة التحديات الإقليمية
اعتماد القرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الطاقة الذرية
بريطانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين وسط مخاوف من رد فعل أمريكي
وفاة شقيقة أحمد صيام.. موعد ومكان الجنازة
دعاء الصباح يوم الجمعة.. ردده الآن في خير يوم طلعت فيه الشمس
زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة روسية
رضا عبد العال: غياب زيزو وإمام عاشور في مصلحة الأهلي
الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد
موريتانيا: تعديل وزاري يشمل ستة حقائب ويعيد وجوهًا بارزة للحكومة
بعد سقوط عصابة استقطاب راغبي السفر للعمل بالخليج.. هذه عقوبتهم بالقانون
مرأة ومنوعات

بوصفات اقتصادية.. طرق طبيعية لتبييض الأسنان

هاجر هانئ

الجميع يريد ابتسامة مشرقة وواثقة لكن علاجات التبييض الاحترافية قد تكون باهظة الثمن، وغالبًا ما تُسبب شرائط التبييض من الصيدليات حساسيةً زائدةً للأسنان. فما البديل إذًا؟ العلاجات الطبيعية، صدق أو لا تصدق، هناك طرق منزلية بسيطة تُساعدك على تبييض أسنانك دون تكلفة باهظة أو الإضرار بمينا الأسنان.

إذا سئمت من إخفاء ابتسامتك في الصور أو إغراق أسنانك بجل التبييض الباهظ الثمن، فتناول كوبًا من القهوة ولنتعمق في طرق طبيعية لتفتيح ابتسامتك.

لماذا تتصبغ الأسنان؟

هناك بعض الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى فقدان أسنانك بريقها:

القهوة والشاي والنبيذ الأحمر: هذه هي الأسباب الرئيسية لتصبغ الأسنان.

التدخين أو التدخين الإلكتروني: النيكوتين لا يضر بصحتك فحسب، بل يُلوّث مينا الأسنان أيضًا.

سوء نظافة الفم: إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة أو خيط الأسنان يُتيح الفرصة لتراكم البلاك.

التقدم في السن: يضعف مينا الأسنان بشكل طبيعي مع مرور الوقت، مما يُظهر العاج الأصفر.

الأطعمة السكرية والحمضية: تُضعف مينا الأسنان وتُفاقم التصبغ.

أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل

كيفية تبييض الأسنان 

مع بعض العناية المُستمرة والطرق الطبيعية، يُمكنك استعادة بريق أسنانك.

صودا الخبز

صودا الخبز هي أساسًا أفضل منظف طبيعي، وأسنانك ليست استثناءً، فهي كاشطة قليلاً، ما يعني أنها تفرك بلطف البقع السطحية دون الإضرار بمينا الأسنان، ولهذا السبب تحتوي عليها العديد من معاجين الأسنان.

طريقة الاستخدام: اخلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع بضع قطرات من الماء لتكوين معجون، نظف أسنانك برفق لمدة دقيقتين، مرة أو مرتين أسبوعيًا، لا تفرط في استخدامها، فالإفراط في استخدامها يوميًا قد يُضعف مينا الأسنان، اعتبرها ملمعًا خاصًا، وليس معجون أسنانك اليومي.

الزيت

مضمضة زيت (مثل زيت جوز الهند) في فمك لمدة ١٠-١٥ دقيقة، فهو لا يقلل البكتيريا ويحسن صحة الفم فحسب، بل يساعد أيضًا على إزالة بعض البقع عن أسنانك.

طريقة الاستخدام: خذ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، مضمضه كغسول للفم (لا تبتلعه!) لمدة ١٠-١٥ دقيقة، ابصقه في سلة المهملات، وليس في الحوض (لأن زيت جوز الهند قد يسد الأنابيب).

يتطلب الأمر بعض الصبر، لكن محبيه يُشيدون بفوائده في التبييض وإزالة السموم.

مخاطر عدم تنظيف الأسنان وتأثيرها على المخ

خل التفاح

خل التفاح صديقٌ قويٌّ، تُحبّه بكمياتٍ قليلة، لكن الإفراط فيه يُرهقك، حموضته تُذيب بقع الأسنان، لكنها قويةٌ أيضًا بما يكفي لتآكل مينا الأسنان عند الإفراط في استخدامه.

طريقة آمنة: خفّف ملعقةً صغيرةً من خل التفاح في نصف كوبٍ من الماء، مضمض به لمدة 30 ثانية، ثم اشطفه بالماء العادي، استخدمه مرةً واحدةً أسبوعيًا فقط عند استخدامه باعتدال، يُمكن أن يُساعد في إزالة البقع وقتل البكتيريا، فقط لا تُكثر من شربه، فلن يُفيد مينا أسنانك.

الفحم النشط

قد يبدو تنظيف أسنانك بمسحوق أسود فاقع غريبًا، لكن الفحم النشط يُعدّ مبيضًا طبيعيًا رائجًا، فهو يلتصق بالسموم والبقع السطحية، مما يُسهّل إزالتها.

طريقة الاستخدام: بلل فرشاة أسنانك واغمسها في مسحوق الفحم النشط، نظّف أسنانك برفق لمدة دقيقة إلى دقيقتين، اشطفها جيدًا.

 تحذير: لا تزال الأبحاث محدودة حول آثاره طويلة المدى، لذا استخدمه باعتدال واستشر طبيب أسنانك إذا كنت غير متأكد.

تخلص من صانعي البقع

حيل التبييض رائعة، ولكن إذا كنت لا تزال تشرب ثلاثة أكواب لاتيه وكأسًا من النبيذ الأحمر كل ليلة، فأنت تواجه صعوبة بالغة، جرب هذه البدائل:

اشرب القهوة أو الشاي باستخدام ماصة.

اشطف فمك بالماء بعد شرب النبيذ.

أقلع عن التدخين (ستشكرك أسنانك ورئتيك).

الالتزام بنظافة الفم الجيدة

قد يبدو الأمر بديهيًا، لكن تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط هما بالفعل أفضل سلاحين لمكافحة الاصفرار، نظف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا، واستخدم خيط الأسنان مرة واحدة يوميًا، واستخدم غسول الفم إذا كنت ترغب في قوة إضافية لمكافحة البكتيريا، اتباع روتين منتظم يمنع ظهور البقع ويحافظ على بياض أسنانك الطبيعي.

تنظيف الأسنان

متى يجب عليك زيارة طبيب الأسنان

التبييض الطبيعي رائع للبقع السطحية، ولكن إذا كانت أسنانك متغيّرة اللون بشدة أو كنت تعاني من ألم أو حساسية، فقد حان الوقت لزيارة طبيب أسنان. أحيانًا، يكون تغير اللون علامة على وجود تسوس أو تلف في مينا الأسنان أو مشاكل أخرى في الأسنان.

المصدر: timesofindia

التبييض الأسنان كيفية تبييض الأسنان تسوس مينا الأسنان

