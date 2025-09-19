وجبات متكاملة تساعد طفلك على تحصيل دروسه اليومية

الطعام هو الوقود الذي تستخدمه أجسامنا للعمل والتفكير واللعب صحيح أن تركيز الأطفال يكون قصيرًا في أفضل الأحوال، لكن هناك أطعمة تساعد طفلك على التركيز.

الأطفال الذين يتناولون طعامًا صحيًا يحققون أداءً أفضل في المدرسة لأنهم قادرون على التركيز والتعلم خلال ساعات الدراسة وفي المنزل أيضًا، إذا لاحظتَ أن أداء طفلكَ في المدرسة يتراجع، أو أن درجاته الدراسية تتدهور، أو أنه يفتقر إلى الطاقة اللازمة لإكمال اليوم الدراسي أو إكمال واجباته المدرسية، فقد يكون ذلك مرتبطًا بنظامه الغذائي أو بنقص التغذية.

أكلات تساعد الطفل على التركيز

البيض:

يُعد البيض من أكثر الأطعمة تنوعًا وقيمة غذائية، فهو مصدر غني بالبروتين، مما يُساعد على شعور طفلك بالشبع لفترة أطول، ويحافظ على مستويات طاقته، ويسمح له بالتركيز والانتباه لفترات أطول، كما أنه غني بفيتاميني أ ود، ويحتوي على اللوتين والزياكسانثين، اللذين يُعززان صحة البصر

بذور الشيا:

اكتسبت بذور الشيا مؤخرًا شهرةً كمصدر ممتاز لحمض أوميغا 3 الدهني (وهو حمض دهني أساسي مهم يُعزز صحة القلب والدماغ والبصر)، كما أنها مصدر ممتاز للألياف، حيث تحتوي على 10 غرامات لكل أونصة (حوالي ملعقتين كبيرتين)، وتحتوي على البروتين والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، تُعزز أحماض أوميغا 3 الموجودة في بذور الشيا قوة دماغ طفلك

البقوليات: الفاصوليا والعدس والبازلاء:

الفاصوليا والعدس غنيان بالكربوهيدرات (للطاقة) والبروتين (للشعور بالشبع والطاقة المستدامة)، وهما طريقة اقتصادية وسهلة للغاية لتعزيز صحة طفلك وقدرته العقلية، بفضل غناهما بالبروتين والألياف، يساعد الفاصوليا والعدس على استقرار مستويات السكر في دم طفلك والحفاظ على تركيزه طوال اليوم.