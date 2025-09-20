تعد صينية الجلاش باللحمة المفرومة من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها كوجبة رئيسية.

نعرض لكم طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة من خلال خطوات الش ف نجلاء الشرشابي.

مقادير الجلاش باللحمة المفرومة



جلاش

سمنة

لحمة مفرومة

بصل مفروم

فلفل رومي مفروم

ملح

فلفل أسود

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

1 كوب لبن

بيضة

طريقة عمل صينية جلاش باللحمة المفرومة

شوحي اللحمة المفرومة في صينية بها السمنة وضيفي البصل المفروم والملح والفلفل الأسود.

أضيفي الفلفل الرومي والتوابل وقلبي كل المكونات جيدا حتى تنضج.

ادهني ورق الجلاش بالسمنة السائحة شكلي منها طبقة في صينية مدهونة بالسمنة.

أضيفي خليط اللحمة المفرومة

ثم ضعي طبقة أخرى من ورق الجلاش المدهون بالسمنة.

قطعى صينية الجلاش بالمفرومة على شكل مربعات وسط في بولة صغيرة ضعي البيض واللبن والملح والفلفل وقلبيهم جيدا وضعيهم على الجلاش.

ضعي الجلاش باللحمة المفرومة في فرن ساخن.