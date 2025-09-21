طريقة عمل كروكيت دجاج بالبطاطس .. بمذاق لا يقاوم

كروكيت دجاج بالبطاطس من الأكلات لتي يفضلها الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال، ويمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

وقدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كروكيت دجاج بالبطاطس.



مقادير كروكيت دجاج بالبطاطس

● 2 حبة بطاطس كبيرة مسلوقة ومهروسة

● 1 صدر دجاج مخلي

● ملح وفلفل

● 1 ملعقة زيت زيتون

● زبدة

● ½ بصلة مفرومة

● جزرة مبشورة

● نصف كوب فلفل أحمر رومي مفروم

● 1 ملعقة صغيرة بابريكا

● 1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج

● نصف كوب بقدونس مفروم

للتغطية:

● بيض

● بقسماط

للتقديم:

● كاتشاب

● مايونيز



طريقة تحضير كروكيت دجاج بالبطاطس

يشوح البصل والجزر والفلفل في الزيت مع ملح وفلفل والبابريكا وبهارات الدجاج

ثم يخلط مع البطاطس والدجاج والبقدونس

يشكل الخليط اصابع

ويغطى بالبيض والبقسماط ويقلى في زيت قلي غزير ساخن.

ويقدم ساخنا مع كاتشاب ومايونيز.