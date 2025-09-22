قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو عبر منصة الدول المقترضة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية
رئيس الوزراء يشارك في إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة
21 بلدية فرنسية ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع استعداد فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33
بسبب صلاح.. رسالة قوية من ميدو للقائمين على الكرة الذهبية
ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر
اسماء محمد

يعد زيت السمسم من المواد الطبيعية متعددة الفوائد ولكن مالايعرفه كثيرون انه يمتلك مزايا خارقة للشعر تجعله ينافس زيت الروز ماري.

ووفقا لما جاء في موقع formen health نكشف لكم فوائد زيت السمسم للشعر.

زيت السمسم

يعزز نمو الشعر

يُعرف زيت السمسم بقدرته على تعزيز نمو الشعر ويتغلغل الزيت في أعماق فروة الرأس، مُغذيًا إياها من الداخل ومُحفزًا بصيلات الشعر، مما يُؤدي إلى نمو شعر أقوى وأكثر صحة.

يمنع تساقط الشعر

تساعد العناصر الغذائية الموجودة في زيت السمسم على تقوية جذور الشعر وبصيلاته، مما يقلل من تساقطه والاستخدام المنتظم يُقلل بشكل ملحوظ من تساقط الشعر وترققه.


مكافحة قشرة الرأس وجفاف الفروة 

يتميز زيت السمسم بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، مما يساعد على مكافحة قشرة الرأس والتهابات فروة الرأس الأخرى كما أنه يرطب فروة الرأس ويمنع جفافها وتقشرها.

يحمي من الأشعة فوق البنفسجية

يعمل زيت السمسم كواقي شمس طبيعي لشعرك. تحميه طبقته الواقية من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، مما يمنع تلفه وبهتان لونه.

يرطب وينعم الشعر

غني بالأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات، يُرطب زيت السمسم الشعر بعمق ويُنعم البشرة، مما يُسهل تسريحه ويُقلل من تجعده.

فوائد زيت السمسم

يعالج الشيب المبكر

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت السمسم على مكافحة آثار شيخوخة الشعر. الاستخدام المنتظم يُؤخر ظهور الشيب من خلال الحفاظ على لون الشعر الطبيعي وحيويته.

يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس

يُحسّن تدليك فروة الرأس بزيت السمسم الدورة الدموية، وهو أمرٌ أساسي لنمو شعر صحي ويضمن تحسين الدورة الدموية حصول بصيلات الشعر على العناصر الغذائية اللازمة لنموها.

الشعر زيت السمسم علاج مشاكل الشعر فوائد زيت السمسم زيت الروز ماري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

بيراميدز

بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي

ترشيحاتنا

الإمام الأكبر خلال لقائه بوفد الرهبانية الأنطونية المارونية بلبنان

شيخ الأزهر: العالم يشهد حالة غير مسبوقة من جنون القيادة وفوضى الدم

القرآن الكريم

هل الشفاء بالقرآن يقينٌ أم خرافة؟ اعرف الحقيقة الشرعية

البشعة

ما حكم الشرع في البشعة؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ريفيان
ريفيان
ريفيان

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر

فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية.. دواء مجاني بلا وصفة طبية

فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية
فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية
فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد