ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

يعد زيت السمسم من المواد الطبيعية متعددة الفوائد ولكن مالايعرفه كثيرون انه يمتلك مزايا خارقة للشعر تجعله ينافس زيت الروز ماري.

ووفقا لما جاء في موقع formen health نكشف لكم فوائد زيت السمسم للشعر.

يعزز نمو الشعر

يُعرف زيت السمسم بقدرته على تعزيز نمو الشعر ويتغلغل الزيت في أعماق فروة الرأس، مُغذيًا إياها من الداخل ومُحفزًا بصيلات الشعر، مما يُؤدي إلى نمو شعر أقوى وأكثر صحة.

يمنع تساقط الشعر

تساعد العناصر الغذائية الموجودة في زيت السمسم على تقوية جذور الشعر وبصيلاته، مما يقلل من تساقطه والاستخدام المنتظم يُقلل بشكل ملحوظ من تساقط الشعر وترققه.



مكافحة قشرة الرأس وجفاف الفروة

يتميز زيت السمسم بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، مما يساعد على مكافحة قشرة الرأس والتهابات فروة الرأس الأخرى كما أنه يرطب فروة الرأس ويمنع جفافها وتقشرها.

يحمي من الأشعة فوق البنفسجية

يعمل زيت السمسم كواقي شمس طبيعي لشعرك. تحميه طبقته الواقية من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، مما يمنع تلفه وبهتان لونه.

يرطب وينعم الشعر

غني بالأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات، يُرطب زيت السمسم الشعر بعمق ويُنعم البشرة، مما يُسهل تسريحه ويُقلل من تجعده.

يعالج الشيب المبكر

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت السمسم على مكافحة آثار شيخوخة الشعر. الاستخدام المنتظم يُؤخر ظهور الشيب من خلال الحفاظ على لون الشعر الطبيعي وحيويته.

يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس

يُحسّن تدليك فروة الرأس بزيت السمسم الدورة الدموية، وهو أمرٌ أساسي لنمو شعر صحي ويضمن تحسين الدورة الدموية حصول بصيلات الشعر على العناصر الغذائية اللازمة لنموها.