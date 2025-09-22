قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل صوص بيج تيستى.

طريقة عمل صوص البيج تيستي الشهي

مكونات طريقة عمل صوص البيج تيستي :-

مقدار نصف كوب من صوص كرافت ميركل.

مقدار نصف كوب من المايونيز.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة ديسبون ديلوكس الفرنسية البرتقالية اللون.

مقدار ملعقة كبيرة من نكهة هاينز الحلوة.

مقدار ملعقتين كبيرتين من الخيار المخلل.

مقدار حفنة من الشبت الأخضر.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

عدد ثمرة واحدة من البصل صغير الحجم.

مقدار ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

مقدار ملعقة كبيرة من الكاتشب.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

طريقة التحضير لعمل صوص البيج تيستى :

 

نقوم في تحضير طريقة عمل صوص بيج تايستي سوف يتم تقشير البصل ثم غسله وتقطيعه إلى قطع صغيرة جدا فيما يشبه فرمه جيدا.

يتم غسل الشبت الأخضر وفرمه جيدا حتى يصبح ناعم جدا.

وفي الخلاط الكهربي يتم فرم الخيار المخلل.

وفي إناء عميق متوسط الحجم يتم وضع صوص الكرافت والمايونيز مع البصل المفروم والسكر والملح والخيار المخلل المفروم والشبت الأخضر ويتم خلطهم معا.

ثم نضيف باقي المكونات الخل ونكهة هاينز مع صلصة ديسبون ديلوكس الفرنسية مع الكاتشب ونخلطهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات معا.

ثم يتم وضع الإناء في المايكرويف لمدة دقيقة واحدة.

ثم يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتجانس جميع المكونات معا.

طريقة عمل صوص البيح تيستى صوص البيج تيستى طريقة عمل صوص البيح تيستى فى المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

انطلاق مهرجان الألعاب الرياضية بجامعة حلوان مع بداية العام الجامعي الجديد

جانب من الفاعليات

رئيس جامعة حلوان يعقد مؤتمرا صحفيا ويكرم الإعلاميين المتميزين

جانب من الفاعليات

لفتة إنسانية.. جامعة القاهرة تكرم أسرة رئيس عمال راحل بالمدينة الجامعية

بالصور

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد