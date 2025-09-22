فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية.. دواء مجاني بلا وصفة طبية

هل تعلم أن الضحك ليس مجرد رد فعل طبيعي على موقف مضحك؟ بل هو سر من أسرار الصحة النفسية والجسدية، فالعلماء اليوم يؤكدون أن الضحك يُعتبر علاجًا طبيعيًا يمد الجسم بالطاقة الإيجابية، ويمنحه شعورًا بالراحة يعادل أحيانًا تأثير الأدوية المضادة للتوتر والاكتئاب.

فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية

ونستعرض لكم من خلال السطور التالية أبرز فوائد الضحك، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

1- الضحك يخفف التوتر والضغط النفسي

عندما نضحك، يفرز المخ هرمونات السعادة مثل الإندورفين، وهي مواد طبيعية تساعد على تقليل القلق والتوتر. حتى بضع دقائق من الضحك الصادق يمكن أن تغيّر المزاج وتمنحك طاقة إيجابية لبقية اليوم.

2- تعزيز المناعة

الضحك يحفز جهاز المناعة ويزيد من إنتاج الأجسام المضادة، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة العدوى والأمراض، إنه بالفعل خط دفاع طبيعي لا ندرك قيمته إلا عند غيابه.

3- تحسين صحة القلب والدورة الدموية

الضحك يرفع من معدل ضربات القلب بشكل مؤقت، ثم يعود بها إلى الاستقرار، مما يحسن من تدفق الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. ويمكن اعتباره نوعًا من "التمارين الخفيفة" للقلب والأوعية الدموية.

4- مسكن طبيعي للألم

الأشخاص الذين يضحكون باستمرار يشعرون بحدة ألم أقل، لأن الضحك يحفز إفراز مواد طبيعية في الجسم تعمل كمسكنات. لذلك يُستخدم العلاج بالضحك كوسيلة مساعدة في بعض البرامج الطبية.

5- تحسين العلاقات الاجتماعية

الضحك لغة عالمية تقرّب بين الناس، وتزيد من الألفة والود بينهم، الشخص المرح الذي يضحك مع الآخرين يخلق بيئة مريحة ويجذب المحبة والدعم من المحيطين به.

6- تقوية عضلات الجسم

قد يبدو غريبًا، لكن الضحك يحرك عضلات البطن والوجه والصدر. وقد أظهرت الدراسات أن دقيقة واحدة من الضحك تعادل ممارسة بعض التمارين الخفيفة للجسم.

7- نوم أفضل وحياة أطول

الضحك يقلل من هرمونات التوتر، مما يساعد على نوم أعمق وأكثر راحة. كما أن الأشخاص الذين يتمتعون بروح مرحة يعيشون حياة أطول وأكثر صحة، بحسب ما تشير إليه الأبحاث.