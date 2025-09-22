قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو عبر منصة الدول المقترضة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية
رئيس الوزراء يشارك في إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة
21 بلدية فرنسية ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع استعداد فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33
بسبب صلاح.. رسالة قوية من ميدو للقائمين على الكرة الذهبية
ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية.. دواء مجاني بلا وصفة طبية

فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية
فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية
أسماء عبد الحفيظ

هل تعلم أن الضحك ليس مجرد رد فعل طبيعي على موقف مضحك؟ بل هو سر من أسرار الصحة النفسية والجسدية، فالعلماء اليوم يؤكدون أن الضحك يُعتبر علاجًا طبيعيًا يمد الجسم بالطاقة الإيجابية، ويمنحه شعورًا بالراحة يعادل أحيانًا تأثير الأدوية المضادة للتوتر والاكتئاب.

فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية

ونستعرض لكم من خلال السطور التالية أبرز فوائد الضحك، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية

1- الضحك يخفف التوتر والضغط النفسي
عندما نضحك، يفرز المخ هرمونات السعادة مثل الإندورفين، وهي مواد طبيعية تساعد على تقليل القلق والتوتر. حتى بضع دقائق من الضحك الصادق يمكن أن تغيّر المزاج وتمنحك طاقة إيجابية لبقية اليوم.

2- تعزيز المناعة
الضحك يحفز جهاز المناعة ويزيد من إنتاج الأجسام المضادة، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة العدوى والأمراض، إنه بالفعل خط دفاع طبيعي لا ندرك قيمته إلا عند غيابه.

فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية

3- تحسين صحة القلب والدورة الدموية
الضحك يرفع من معدل ضربات القلب بشكل مؤقت، ثم يعود بها إلى الاستقرار، مما يحسن من تدفق الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. ويمكن اعتباره نوعًا من "التمارين الخفيفة" للقلب والأوعية الدموية.

4- مسكن طبيعي للألم
الأشخاص الذين يضحكون باستمرار يشعرون بحدة ألم أقل، لأن الضحك يحفز إفراز مواد طبيعية في الجسم تعمل كمسكنات. لذلك يُستخدم العلاج بالضحك كوسيلة مساعدة في بعض البرامج الطبية.

فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية

5- تحسين العلاقات الاجتماعية
الضحك لغة عالمية تقرّب بين الناس، وتزيد من الألفة والود بينهم، الشخص المرح الذي يضحك مع الآخرين يخلق بيئة مريحة ويجذب المحبة والدعم من المحيطين به.

6- تقوية عضلات الجسم
قد يبدو غريبًا، لكن الضحك يحرك عضلات البطن والوجه والصدر. وقد أظهرت الدراسات أن دقيقة واحدة من الضحك تعادل ممارسة بعض التمارين الخفيفة للجسم.

7- نوم أفضل وحياة أطول
الضحك يقلل من هرمونات التوتر، مما يساعد على نوم أعمق وأكثر راحة. كما أن الأشخاص الذين يتمتعون بروح مرحة يعيشون حياة أطول وأكثر صحة، بحسب ما تشير إليه الأبحاث.

الضحك الضغط النفسي التوتر المخ هرمونات السعادة الإندورفين تعزيز المناعة تحسين صحة القلب والدورة الدموية الأدوية لأدوية المضادة للتوتر والاكتئاب فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

بيراميدز

بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي

ترشيحاتنا

معرض إفريقيا للامتياز التجاري

انطلاق معرض إفريقيا للامتياز التجاري Africa Franchise Expo

ميشيل جمل

ميشيل الجمل: مصر تعود للدور الريادي في قارة أفريقيا

صورة ارشيفية

الجمعة.. انطلاق النسخة 76 من معرض "كايرو مازر & بيجاما"

بالصور

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ريفيان
ريفيان
ريفيان

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر

فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية.. دواء مجاني بلا وصفة طبية

فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية
فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية
فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد