مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين
مقررة أممية: إسرائيل تجني أرباحًا من الإبادة في غزة
ترامب في ورطة بسبب 50 ألف دولار.. ماذا حدث ؟
ما هي صلاة الغفلة وكيفية أدائها؟.. اعرف وقتها وسبب تسميتها
بالصور

فوائد قضاء الوقت مع العائلة.. سر السعادة والصحة النفسية

أسماء عبد الحفيظ

فوائد قضاء الوقت مع العائلة، فى ظل إنشغال الحياة وسرعتها فى آن واحد ومع بدء العام الدرسى الجديد، قد ننسى أحيانًا أن أبسط لحظات السعادة تكمن في الجلوس مع العائلة، وأن قضاء الوقت مع الأسرة ليس مجرد ترفيه، بل هو حاجة نفسية واجتماعية وصحية.

قضاء الوقت مع الأسرة يعزز شعور الفرد بالانتماء وتمنحه طاقة إيجابية لا تعوض، أليك أفضل الفوائد وفقا لما نشره موقع .bhaskarenglish

1- تعزيز الروابط العاطفية
الوقت الذي نقضيه مع العائلة يعزز الحب والاهتمام المتبادل. المحادثات البسيطة والضحكات المشتركة تخلق روابط أقوى، وتجعل أفراد العائلة يشعرون بالأمان والدعم.

2- تقليل التوتر والقلق
الدعم النفسي الذي يحصل عليه الفرد من أسرته يساعده على مواجهة تحديات الحياة اليومية. مجرد قضاء وقت ممتع مع العائلة كفيل بخفض مستويات التوتر وتحسين المزاج.

3- تحسين الصحة النفسية للأطفال
الأطفال الذين يقضون وقتًا كافيًا مع أسرهم ينمون بثقة أكبر في أنفسهم، ويكونون أقل عرضة للمشكلات السلوكية أو العاطفية. وجود الأهل بجانب الطفل يمنحه شعورًا بالاستقرار والأمان.

4- تعزيز القيم والتربية السليمة
أثناء الجلوس معًا، يتعلم الأبناء من والديهم بشكل غير مباشر: الاحترام، التعاون، والإصغاء، هذه الأوقات هي الفرصة المثالية لتوصيل القيم الأساسية التي تبني شخصية متوازنة.

5- دعم الصحة الجسدية
العائلة التي تتشارك وجبات صحية أو أنشطة رياضية معًا تساعد أفرادها على تبني نمط حياة صحي، الدراسات تؤكد أن تناول الطعام مع العائلة يقلل من العادات الغذائية السيئة.

6- بناء ذكريات لا تُنسى
الرحلات العائلية أو حتى الجلسات المنزلية تترك ذكريات سعيدة تدوم لسنوات طويلة، هذه الذكريات تصبح مصدر قوة في الأوقات الصعبة وتعيد للأذهان أجمل لحظات الدفء.

7- تقوية العلاقات الاجتماعية
الأسرة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان كيفية التعامل مع الآخرين، قضاء الوقت مع العائلة يعزز مهارات التواصل ويجعل الفرد أكثر قدرة على تكوين صداقات ناجحة خارج نطاق المنزل.

