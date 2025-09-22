قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة.

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

المكونات

1.5 كيلو دبابيس فراخ

3 ¼ كوب كورن فليكس مفتت

1 بيضة

1 كوب لبن

1 كوب دقيق

3 م ك زبدة

½ م ص ملح

2 م ص بودرة ثوم

1 م ك بابريكا مدخنة (اختياري)

الطريقة لعمل دبابيس مقرمشة..

اخلطي الدقيق مع الملح والفلفل وبودرة الثوم والبابريكا.

ضيفي اللبن والبيض واخلطي ليبقى ما يبقى الخليط ناعم.

غمسي الدبابيس في الخليط، ثم في الكورن فليكس.

اقليها في زيت ساخن لمدة 45-60 دقيقة لحد ما تبقى ذهبية ومقرمشة.

بدائل صحية:

في الفرن: رشي بهارات على الدبابيس، دخليها فرن سخن 200° لمدة 45 دقيقة.

بعد السلق: اسلقي الدبابيس مع بصل وورق لورا، ثم تبليها واغمسيها في السميد واقليها.

قدميها مع بطاطس محمرة أو أرز أبيض وبسلة!