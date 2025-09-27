قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن حاليا انخفاضا ملحوظا بالأسواق ، حيث يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة 58 جنيهًا،  بعدما كانت تباع منذ شهور ب 100 جنيهًا  أى انخفضت حوالى أكثر من 40% ، وذلك بعد توفير خامات الأعلاف أمام المربين.

أسعار الدواجن  اليوم 


وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 58 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 6 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 75 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 65 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.


سعر الفراخ الحمراء 
 

كما انخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 97 جنيه بعدما كان سعرها 102 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 


وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 165 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.
كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

السعر العادل للدواجن

 

وأكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن السعر العادل لكيلو الدواجن الحية هو 80 جنيه، موضحا أنه بهذا السعر تكون الدواجن انخفضت 35 جنيه وأكثر.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، برنامج " بلدنا اليوم" أن أسعار الدواجن في الأشهر الأولى من العام الحالي 2025 كانت قد وصلت إلى 110 جنيه، و115 جنيه، وأن الانخفاضات في أسعار الدواجن بسبب العرض الكثير بالأسواق وتدفقات الانتاج أصبحت عالية.

انتاج مصر من الدواجن


ولفت إلى أن انتاج مصر من الدواجن تجاوز الـ 1.5 مليار دجاجة، وانتاج البيض تجاوز 16 مليار بيضة، فانتاج مصر من البيض والدواجن ضخمة كبيرة.


وأشار إلى أن الدواجن تعتبر البروتين الأول للمواطن المصري، وأن التراجع في أسعار الدواجن وصل إلى 35 %، وأن مدخلات الانتاج من الأعلاف يكفي لمدة 4 أشهر، والفترة المقبلة لن يكون هناك ارتفاع في الأسعار.

الدواجن أسعار الدواجن الفراخ الفراخ الحمراء البيض البانيه سعر كيلو البانيه

