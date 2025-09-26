قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استقرار أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم الجمعة

منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار الواضح في أسعار الدواجن والبيض، وسط حركة شراء نشطة من المواطنين لتأمين احتياجاتهم الغذائية اليومية، في ظل توافر الكميات بجميع المراكز.

أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الجمعة

بحسب مؤشرات البيع داخل الأسواق، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 65 و75 جنيهًا، في حين سجلت الفراخ الساسو ما بين 80 و90 جنيهًا للكيلوجرام. أما الفراخ البلدي فقد بلغت نحو 125 جنيهًا للكيلوجرام، فيما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 130 جنيهًا، والحمراء 150 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي 165 جنيهًا، وسط توقعات باستمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

وتتمتع محافظة الوادي الجديد ببيئة زراعية وإنتاجية مميزة، حيث أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بقطاع الدواجن والثروة الحيوانية لما يمثله من أهمية في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على واردات المحافظات الأخرى.

كما توسعت المحافظة في السنوات الأخيرة في إنشاء المزارع الداجنة، والتي ساعدت بشكل كبير في تغطية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء والبيض، مستفيدة من المناخ الصحراوي الصحي الخالي من الملوثات، والذي يتيح إنتاجًا جيدًا وآمنًا للمستهلك.

وشهد القطاع دعمًا حكوميًا متزايدًا عبر توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، إلى جانب خدمات التحصين والرعاية البيطرية، فضلًا عن مبادرات تمويلية للمربين، وهو ما انعكس على زيادة معدلات الإنتاج المحلي.

ويعتمد السوق في الوادي الجديد بدرجة رئيسية على المزارع المنتشرة بالمراكز، مع وجود توريدات إضافية من المحافظات الأخرى لتلبية الطلب المتزايد في فترات الذروة. كما تقوم الأجهزة التنفيذية بحملات رقابية دورية لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار.

ويحقق الاستقرار الحالي للأسعار إلى وفرة الإنتاج المحلي وزيادة الكميات المطروحة عبر المنافذ الحكومية والخاصة، مما ساعد على توازن العرض والطلب والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار سلع أخرى.

