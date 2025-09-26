حملات بيطرية لمتابعة مزارع الدواجن والماشية بالخارجة

نفّذت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، الخميس، حملة بيطرية للمرور على عنابر الدواجن بعدة مناطق بمركز الخارجة بناءً على تعليمات د.محمد سلمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد وتوجيهات د.عصام كومي، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة وتحت إشراف د.عمرو محمود أحمد، مدير إدارة الخارجة البيطرية

وضمّت الحملة لجنة من د.أماني صفوت حسين، بقسم الإرشاد والأمراض المشتركة، والدكتورة علا عليوة محمود، بقسم الوقاية والتفتيش حيث جرى المرور على عنابر الدواجن بمنطقة المنيرة ومنطقة الخارجة (2)، وسحب عينات ما قبل البيع لفحصها معمليًا، للتأكد من خلوها من أي أمراض.

ووجهت اللجنة المربين بضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الأمان الحيوي، ومنع دخول الزوار، مع تخصيص أدوات خاصة بكل عنبر وتوفير الظروف المناسبة للتربية مثل التهوية الجيدة وتقليل معدلات الرطوبة والأمونيا، إضافة إلى تقديم علف ومياه نظيفة والالتزام ببرامج التحصينات الدورية (نيوكاسل، إنفلونزا، جمبورو، مارك). وشددت اللجنة على أهمية تطهير العنابر بين الدورات ومكافحة الفئران والحشرات، والتخلص الصحي من النافق عن طريق الحرق أو الدفن الآمن.

وناقشت اللجنة مع مربي الماشية بالمنطقة خطورة مرض الحمى القلاعية، خاصة العترة الجديدة (SAT1)، مؤكدة أهمية التحصينات الوقائية الدورية، مع التوعية بمزايا الاشتراك في منظومة التأمين على الماشية لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الطب البيطري بالوادي الجديد لتعزيز الرقابة البيطرية وحماية الثروة الحيوانية والداجنة، وضمان وصول غذاء آمن وصحي إلى المواطنين.

وتواصل مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد تنفيذ حملات دورية للرقابة على الثروة الحيوانية والداجنة، ضمن خطة شاملة لمكافحة الأمراض الوبائية وتطبيق معايير الأمان الحيوي.

تركز المديرية على نشر التوعية بين المربين، وضمان توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين بما يواكب توجهات الدولة في دعم الأمن الغذائي.