وجه جديد .. شوبير يكشف عن مفاجأة في قائمة الخطيب لـ انتخابات الأهلي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي السابق، عن ترشح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لـ انتخابات رئاسة القلعة الحمراء المقبلة.

وقال شوبير في تدوينه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «وجه جديد مفاجأة في قائمة الكابتن الخطيب تحت السن»، في إشارة لـ ترشح محمود الخطيب لانتخابات النادي الأهلي المقبلة.

وكان النادي الأهلي أعلن فتح باب تلقى طلبات الترشح لـ إنتخابات الاهلى بدءًا من اليوم السبت الموافق 27ـ9ـ2025، ولمدة سبعة أيام متتالية، وحتى يوم الجمعة الموافق 3ـ10ـ2025 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، على أن تقام الانتخابات يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.







