الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
تقطع 2000 كيلو برا وتصل في رأس السنة..قافلة مساعدات إنسانية من مصر للسودان

قافلة مساعدات إنسانية
قافلة مساعدات إنسانية
عبد الوكيل ابو القاسم

أطلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري قافلة مساعدات إنسانية متنوعة مقدمة من الهلال الأحمر المصري لدعم الشعب السوداني الشقيق والهلال الأحمر السوداني، وذلك من مقر المركز العام للهلال الأحمر المصري.


وشهد إطلاق القافلة حضور الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، ووفد من الهلال الأحمر السوداني، ومتطوعي ومتطوعات الهلال الأحمر المصري.

وتضمنت قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من الهلال الأحمر المصري نحو 70 طناً من المساعدات الإنسانية المتنوعة تشتمل على سلال غذائية، ومستلزمات طبية، ومستلزمات إيواء تشمل مراتب وبطاطين وأغطية شتوية ومستلزمات إغاثية، حيث جاءت هذه الأصناف وفق الأولويات التى تم التنسيق بشأنها مع الهلال الأحمر السوداني.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه القافلة إهداء من الشعب المصري إلى الشعب السوداني الشقيق، كما أنها تعد أول قافلة برية ستقطع مسافة نحو ألفي كيلو متر للوصول إلى الأراضي السودانية، حيث من المنتظر أن تصل ليلة رأس السنة، ويصاحبها وفد من متطوعي الهلال الأحمر المصري.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن هناك توجيهات من  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك المستمر لدعم استجابة الشعب السوداني الشقيق، مشددة على أن الاستجابة الإنسانية للأزمة السودانية تعد الاستجابة الأطول منذ اندلاع الأزمة فقد استغرقت حتي اليوم نحو 990 يوما.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إطلاق قافلة دعم الشعب السوداني الشقيق من بيت الإنسانية رسالة مهمة تؤكد الدور الإنساني والإغاثي للهلال الأحمر المصري، واستمرارًا لدوره التاريخي في إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول الشقيقة، وكذلك لمتطوعيه الذين يمثلون 65 ألف متطوع ومتطوعة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن القافلة تعد رسالة دعم مصرية للشعب السوداني الشقيق في مساعيه لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها في الوقت الراهن، كما أن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في دعم الأشقاء في السودان حتي تجاوز الأزمة الراهنة، حيث سبق  أن أرسلنا منذ 2023 ثلاث شحنات معونات تزيد على ألف طن مساعدات إنسانية مقدمة من الهلال الأحمر المصري إلى الهلال الأحمر السوداني عن طريق السفن شملت معونات طبية ومستلزمات إعاشة ومستلزمات طبية وبطاطين ومراتب ومستلزمات حماية شخصية وسلاسل غذائية، واليوم نواصل الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق، وهذا استمرار للدعم المصري للأشقاء وقت الأزمات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري لعب دورًا مهمًا في دعم وإغاثة الأشقاء في السودان منذ اندلاع الأزمة عام 2023 وحتي الآن، حيث قدم مساعدات وخدمات إنسانية للسودانيين شملت مساعدات إغاثية، ودعم غذائي، وحقائب مستلزمات نظافة شخصية، فضلا عن تقديم مساعدات للأشقاء السودانيين تمثلت في الانتقال من محافظة إلى أخرى، وخدمة إعادة الروابط العائلية وتشمل مكالمات هاتفية ومكالمات عبر الإنترنت وشحن هواتف، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية وكشف طبي ودعم نفسي وتجهيز العيادات بالمعابر.

وزيرة التضامن الهلال الأحمر المصري مايا مرسي

